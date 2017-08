La brossa i l’incivisme a la nostra vila

Al fil de la proposta de l’ Ajuntament de Vendrell de posar sancions a qui faci un mal us de les illes de contenidors, m’agradaria parlar una mica de la brossa, d’altres temes relacionats amb el civisme que fan del nostre municipi un lloc on la brutícia omple els nostres carrers per maca de civisme i pel que jo crec que seria una falta de compromís per part del nostre Govern en posar-se a treballar per acabar amb aquest problema.

Pel que fa a la brossa, fa molt de temps que ens trobem amb un municipi que te els seus carrers bruts i un contracte caducat des de fa anys, amb un servei de neteja viaria que fa molt de temps que se sap, que no es suficient per fer mantenir els carrers en condicions, pel que fa a les maquines de neteja com la escombradora, tots la podem trobar, al centre de la vila cada mati, mentre que tenim que fer memoria per recordar quan va ser l’ultima vegada que passar a escombrar els carrers del nostre barri, encara que som tots amb els nostres impostos els que la paguem.

Sumada a aquesta deixadesa dels nostre Govern local en matèria de neteja viarà, hem de dir que van ser ells PSC i PDCAT els que van impedir, que es tires en davant la municipalització de la neteja viaria de la nostra vila al gener d’aquest any, fet que hauria possibilitat un canvi en aquesta problemàtica amb una empresa publica que treballes al servei del poble i no per generar benefici a ningú, i el que ara ens trobem, es un Govern local que no fa res per tirar en davant una solució en aquesta matèria, fent que aquest problema es sumi al incivisme imperant a la nostra vila, amb la brossa. Les fotografies a les xarxes socials parlen per si soles d’aquesta trista realitat, i fins i tot el regidor responsable de la recollida el senyor Ferran Trillas, ha posat de manifest que hi ha un greu problema d’incivisme al nostre municipi amb la brossa que fa que la gent faci un mal us de les illes de contenidors i he de dir que es cert que hi ha incivisme, però també que paguem molts diners per la recollida de les nostres brosses, per que les illes de contenidors estiguin sempre plenes de brossa, mal reciclada. Jo penso que d’això tindria que donar comptes ECOBP que es l’empresa mixta creada al Consell Comarcal del Baix Penedes, que esta participada pels ajuntaments i com no podia ser d’altre manera, FOMENTO.

Per que caldria destacar que aquest problema de l’ incivisme be de molt llarg, i jo hem pregunto, quines mesures ha pres ECOBP per tractar de aconseguir que la gent sigui mes cívica i faci un millor us de les illes de contenidors? ; com es possible que ECOBP no s’hagi a donat compte de la situació i no hagi pres per iniciativa pròpia, mesures per tractar de reduir aquest problema?. Per aquestes preguntes no tinc resposta, però faré el que calgui per obtenir la resposta.

Pel que fa al municipi i el seu estat general de deixadesa, hem de tenir clar que no tan sols es la brossa el problema, si no que hi ha molt mes problemes que fan que el problema, sigui general, donat que a part de la brossa i l’ incivisme dels que la deixen com volen i on volen, ens trobem als propietaris de solars a la nostra vila que s’han convertit en abocadors de brossa, i espais per la cria de rates i d’altres animals, amb voreres sense construir i solars sense tancament, i davant d’això tenim un Govern que no fa res de res per acabar amb aquesta problemàtica mes enllà de dir que hi ha un problema general amb els solars. D’altra banda ens trobem a tots els recons dels carrers de la nostra vila, l’enganxada de cartells on sigui, sense cap mena de control municipal i on la mateixa administració participa amb les seves pròpies campanyes.

Tot això sumat, fa que el Vendrell tingui un greu problema general d’abandonament producte en part de la falta d’interès del Govern local, que ha fet que els nostres carrers, les illes de contenidors, la riera de la bisbal, l’eix històric de la nostra vila (Pont de França carrer 4 Fonts i Portal de Pardo), els carrers dels barris marítims i fins i tot les Madrigures donin sensació d’abandonament. I tot aquest problema el nostre alcalde Marti Carnicer va dir al Ple que la sensació de brutícia als carrers, es producte de la retirada del producte cancerigen que es feia sevir per eliminar les males herbes; una retirada que val a dir no va proposar el seu Govern.

Jo els diré que no puc estar d’acord amb la situació del nostre municipi per que per una banda hi ha incivisme, i per un altre, penso jo, que hi ha deixadesa per part del nostre Govern, crec que es important dir al nostre Govern local, ja va sent hora que el nostre municipi tingui una empresa de neteja viaria que netegi els nostres carrers, crec que es necessari, recuperar la recollida de la brossa i aplicar el sistema porta a porta, per aconseguir un canvi en la quantitat de residus que es reciclen a la nostra vila, per que al 2020 pagarem molt mes per desfer-nos de la brossa i aquest augment, el pagarà el poble i el cobraran els actuals gestors de la recollida, hem de fer normes que regulin molt millor l’espai públic, i hem fer complir les lleis, mantenint solars en condicions, les parets netes de cartells, hem de implicar a la ciutadania en ser mes cívics, per que la ciutat es de tots per gaudir-la tots i per fer-ho hem de tenir-la neta i en condicions.

Ja per acabar diré que ens queda molt de cami per aconseguir fer un canvi a la nostra vila, però penso que entre tots podem fer-ho, per tenir un Vendrell molt millor.