Frau a la piscina municipal de Cubelles

Guanyem Cubelles vol posar en coneixement de la ciutadania i dels mitjans de comunicació, el frau que estan patint els usuaris i usuàries de la piscina municipal de Cubelles.

Arrel de diverses queixes de veïns i veïnes de la nostra vila, hem estat investigant i estudiant tota la documentació referent a la concessió d'aquest servei públic, i ens hem quedat perplexes al veure que hi ha una clara irresponsabilitat i negligència per part dels responsables de l'Ajuntament de Cubelles.

Segons documentació registrada a l'Ajuntament de Cubelles, el concessionari de la piscina municipal va demanar a l'Ajuntament l'octubre de l'any passat, una revisió dels preus de la piscina municipal, ja que els preus no havien variat des de 2008. Segons el contracte, la revisió de preus l'ha de demanar el concessionari abans del 28 de febrer de l'any en curs, es a dir, el concessionari ho va demanar amb la suficient antelació. Aquesta petició va ser resposta negativament vuit mesos desprès, una vegada ja havia passat el plaç per a poder pujar les taxes de la piscina, alhora que ja havia començat la temporada d'obertura d'aquest servei al Juny. Tot i la negativa, el concessionari de forma irregular ja havia pujat els preus.

El Plec de Clàusules d'explotació (un document que forma part del contracte amb l´empresa concessionària) és molt clar i concís al respecte, diu literalment el punt 1 de la clàusula 8a: L´Ajuntament aprovarà, mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal, les tarifes màximes que el concessionari podrà percebre del públic pels serveis de piscina .

Aquestes condicions en l'actualitat no s'estan complint, els preus que ens estan cobrant per entrar a la piscina, no són els que marca l'ordenança municipal.

En aquest moments hi ha unes diferencies en els preus respecte a l'Ordenança Municipal bastant considerables, de mitjana les persones empadronades estan pagant un 18% més, i les no empadronades un 10% més.

L'Ajuntament de Cubelles té el dret i l'obligació de fiscalitzar econòmicament aquest servei públic, és a dir que aquest frau s'està fent amb consentiment actiu o passiu dels nostre ajuntament. Hi ha una serie d'irregularitats que afecten directament als usuaris i usuàries de la Piscina Municipal, i els responsables municipals actuen amb passivitat, irresponsabilitat i ineficiència, permetent aquest frau, que avui en dia encara s'està donant a la piscina municipal.

Per aquest motius greus, molt greus, davant la inoperància i incompetència dels nostres governants, incapaços de defensar els drets de la ciutadania; Guanyem Cubelles ha posat en coneixement de l'oficina Anti-Frau aquests fets, per a que actuï contra els responsables d'aquest cúmul d'irregularitats.