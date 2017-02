Vilanova estableix el 14 d'abril com a dia dels valors republicans i de les víctimes de la repressió franquista

El Ple municipal de febrer va aprovar ahir una proposta perquè el dia 14 d'abril sigui el dia dels valors republicans i de les víctimes de la repressió franquista. Aquesta iniciativa va sorgir de l'Associació Garraf per la República, que la va presentar en una Assemblea Municipal Oberta. Precisament una representant d'aquesta entitat va intervenir en el Ple d'ahir per defensar la proposta.

Per part del govern, la regidora de Cultura, Teresa Llorens, va agrair a Garraf per la República la iniciativa i va valorar molt positivament els valors que es volen transmetre amb la celebració d'aquest dia. La regidora va destacar la defensa de la democràcia i el record per les persones que van patir la repressió franquista i va fer èmfasi en el fet que “l'oblit mai és un bon company de viatge, restaurar, rememorar, evitar la repetició de fets que ens avergonyeixen i fer aflorar la memòria col·lectiva és bo”.

El regidor del Partit Popular, Carlos Remacha, també va agrair el treball de Garraf per la República tot i que a la seva formació va dir “no compartim un model de república i sí que compartim els valors compartits a la nostra constitució”.

Enver Aznar, en nom de Som VNG, va parlar de “la necessitat de fer justícia”. El regidor va mostrar el seu convenciment que “l'Ajuntament ha d'actuar difondre valors fonamentals com el compromís cívic”.

La proposta es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups excepte el PP i Ciutadans que es van abstenir.

En l'apartat de mocions, destaquen, entre d'altres, l'aprovació de la moció d'Esquerra Republicana de Catalunya per a l'elaboració del projecte de l'espai firal del Penedès a Vilanova i la Geltrú. L'acord inclou, recuperar el projecte d'espai firal existent per adequar-lo a les necessitats actuals i redefinir i redissenyar el projecte per tal de disposar d'una proposta d'Espai Firal de referència a la Vegueria del Penedès.