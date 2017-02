El govern de Vilanova aprova el pressupost de 2017 amb el suport del PP i la regidora no adscrita, Carmen Reina

Pressupost 2017

L'equip de govern de Vilanova i la Geltrú ha aprovat aquest vespre la proposta de pressupost municipal de 2017 amb el suport del regidor del Partit Popular, Carlos Remacha, i el de la regidora no adscrita, Carmen Reina. ERC, CUP i Som VNG, que havien elaborat una contraproposta al pressupost, han votat finalment en contra ja que no han arribat a un acord amb el govern.

El ple extraordinari ha estat marcat pels retrets entre els grups de l'oposició i el govern per la falta de temps per negociar els pressupostos i la manca d'acord majoritari, però també perquè hagi estat el suport del PP i de la regidora no adscrita, Carmen Reina, el que hagi permès l'aprovació del document econòmic. L'acord ha estat molt criticat des de les files d'ERC, però també per part del regidor de Ciutadans, Francisc Álvarez, que ha carregat durament contra la seva ex companya de grup municipal, Carmen Reina, i contra el portaveu popular, Carlos Remacha.

El pressupost municipal ascendeix a 74.547.964 € i per primera vegada uns pressupostos participatius, on la ciutadania podrà decidir en allò que fa referència a l'espai públic i els equipaments.