Vilafranca hissa la bandera espanyola a l’Ajuntament després de 5 anys de requeriments judicials

L’equip de govern de Vilafranca del Penedès ha decidit tornar a col·locar la bandera espanyola a l’edifici consistorial després de prop de 5 anys de requeriments judicials. En un comunicat penjat al web de l’Ajuntament s’indica que s’ha pres aquesta decisió en compliment d'un mandat judicial de l'1 d'agost del 2012, d'una sentència ferma de 20 de gener del 2015 i d'un requeriment d'execució de sentència de 14 de juny del 2016. També s’afegeix que l’incompliment hauria pogut comportar multes personals i la inhabilitació de l’alcalde. El batlle, el convergent Pere Regull, ha explicat que fins ara s’havia negat a penjar ni l'estelada ni la bandera espanyola a l’Ajuntament, perquè “confrontaven els ciutadans”.

Ara, però, ha hagut de penjar l’espanyola per mandat judicial. “Hem aguantat el que hem pogut però tampoc n'hem fet bandera perquè entenem que no és un tema per treure pit”, ha afirmat Regull.

Al costat de la bandera es posarà un rètol amb la llegenda: “La bandera espanyola oneja en aquest Ajuntament per requeriment de data 1 d'agost del 2012 i en compliment de sentència ferma de data 20 de gener del 2015”.

De la seva banda, la CUP ha demanat a Regull que la retiri, perquè el mandat que l’obliga a posar-la és una “amenaça a la sobirania local” i a l'Ajuntament de Vilafranca. El partit ha lamentat el “nou exemple de l’ofensiva nacionalista espanyola del govern del PP de Madrid sobre el poble català”, que “demostra” quines són les seves prioritats davant la situació política del país.

Per això han demanat a Regull que es mostri “ferm” i que desobeeixi el “requeriment del govern espanyol”, i li han garantit el “suport” de la formació anticapitalista si ho fa. En el mateix sentit han condemnat que l’equip de govern hagi obeït uns tribunals que “pretenen apuntalar i legitimar el projecte polític espanyol i condemnar tot un poble que vol ser lliure”.