Els treballadors de l’Ajuntament de Vilafranca es manifesten al ple per un "conveni digne"

L’Ajuntament de Vilafranca va viure ahir a la nit una sessió plenària del mes d’abril marcada per la manifestació in situ d’una setantena de treballadors del consistori, que reclamen unes millors condicions en el conveni que s’està negociant des de fa uns mesos amb els representants de l’Ajuntament i que, a hores d’ara, segueix sense acord.

Els manifestants, que duien un parell de pancartes exhibint les seves reclamacions, van entrar a la sala de plens poc abans de les nou del vespre i s’hi van estar dempeus durant una hora. Van restar en silenci en tot moment a excepció de tres sonors aplaudiments quan els portaveus dels partits de l’oposició (CUP, ERC i VeC) els van mostrar el seu suport en els seus respectius parlaments.

Des de l’equip de govern, tan l’alcalde Pere Regull com el regidor d’Hisenda Aureli Ruiz (CiU) i Francisco Romero (PSC) van apuntar que confien a que es puguin solucionar el més aviat possible les diferències per disposar d’un nou conveni. Ruiz va apuntar que la setmana vinent hi ha prevista una comissió paritària per tractar el tema.

A grans trets, les principals reclamacions dels treballadors són “cobrar la mitja hora de més que treballem cada dia i acabar amb els endarreriments de la paga extra de 2012”, així com solucionar la constant reducció de plantilla “per poder seguir oferint uns serveis públics de qualitat”.

Discrepàncies en la moció sobre la capitalitat de la Vegueria Penedès

El ple municipal va durar poc més de dues hores i mitja i va aprovar una moció a favor de la cocapitalitat de la Vegueria Penedés entre Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Igualada. Aquest punt però, va comportar discrepàncies entre govern i oposició ja que aquesta va qüestionar el fet que l’equip de govern no hagués tractat prèviament el tema amb els altres partits i se’n demanava l’aplaçament. No va ser així i CUP i VeC es van abstenir i ERC hi va votar en contra. Regull va argumentar que “és important aprovar-ho ja, qualsevol dubte que puguem aportar podria afectar l’equilibri que tenim entre les quatre ciutats”, tot afegint que “des de Vilanova, el Vendrell i Igualada també es fan esforços” perquè hi hagi un repartiment equitatiu de tots els serveis.

Durant el ple municipal també es va aprovar l’adhesió de Vilafranca a la Xarxa de Municipis per a l’economia social i solidària i a la marca Ciutats amb caràcter; així com traslladar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès la petició d’uns serveis funeraris públics comarcals tal i com ja han fet, a proposta de la CUP, Santa Margarida i els Monjos i Sant Sadurní d’Anoia.