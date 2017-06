L'afer de la gimnàstica arriba al ple, que acorda crear una comissió per desencallar el conflicte

L'associació esportiva Pasifae ha presentat aquest vespre una moció al ple municipal de Vilanova i la Geltrú per tal de reclamar un repartiment més equitatiu dels horaris de l'únic gimnàs municipal, que comparteix amb el Club Gimnàstica Vilanova. De mans de Ciutadans, l'entitat ha portat al ple el conflicte que enfronta les dues entitats des de fa mesos i que s'ha tancat amb l'aprovació per unanimitat d'un acord entre tots els grups municipals per desencallar aquest afer. Així, després d'una hora de discussió, el ple s'ha compromés a crear una comissió específica per arribar a una entesa definitiva entre els dues entitats. La comissió estarà formada per representants de les dues entitats de gimnàstica, del govern i de l'oposició.

La passada setmana, la regidoria d'Esports va presentar un nou model de gestió i ús del gimnàs municipal, amb el qual volia posar fi al conflicte d'interessos que existeix entre els dos clubs esportius. La mala entesa i la falta de cooperació entre ambdues entitats ha originat multitud de conflictes pel que fa a l'ús dels espais esportius.