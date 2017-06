El jutge cita a declarar dos regidors de Calafell per no actuar vers els sorolls de l'oci nocturn

Un jutge del Vendrell ha citat a declarar dos regidors de Calafell per no haver pres mesures suficients per pal•liar el soroll provocat per l'oci nocturn al carrer Monturiol, a la zona de Calafell Platja. Segons ha avançat el 'Diari de Tarragona' i ha confirmat l'ACN, el magistrat ha citat com a investigats Josep Parera, regidor de Medi Ambient entre els anys 2007 i 2011, i Rafel Solé, responsable de l'àrea d'Urbanisme durant la següent legislatura. La citació arriba després que l'any 2007 el tribunal contenciós administratiu i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donessin la raó a una veïna que havia denunciat patir problemes de salut per culpa del soroll dels locals d'oci. La Fiscalia de Medi Ambient, però, va denunciar l'estiu passat l'Ajuntament per "inactivitat" per controlar aquests sorolls. El consistori, per la seva part, assegura que està complint "al peu de la lletra" totes les mesures que se li van ordenar.

A finals d'agost de 2016, com va avançar l'ACN, la Fiscalia de Medi Ambient va acusar els regidors de Medi Ambient des de l'any 2007 en endavant d'un presumpte delicte ecològic per no haver adoptat mesures suficients per reduir el soroll, després que la justícia ja hagués donat la raó a una veïna que denunciava haver tingut problemes d'ansietat arran de les molèsties de l'oci nocturn.

El fiscal criticava que els sorolls persistien i posava com a mostra un estudi acústic fet des del domicili de la veïna denunciant, amb mesures preses entre la una i les tres de la matinada d'una nit de juny. Segons la denúncia de la Fiscalia, els resultats constataven que els límits de soroll superaven "en molt" els valors màxims, de manera que instava l'Ajuntament a controlar aquesta situació.

Un dels citats a investigar pel jutge és l'actual regidor Josep Parera (UAM), que entre els anys 2007 i 2011 era el responsable de Medi Ambient. Parera ha assegurat aquest dijous que està "tot resolt" i que els únics sorolls que resten a la zona són els que provoca el murmuri de gent. "Si al carrer hi ha centenars de persones, no podem fer-los marxar", ha explicat, i ha garantit que les molèsties provocades als locals s'han eradicat "perquè els establiments hi han col•laborat". "Està pràcticament tot en ordre", ha conclòs.

Al seu torn, l'altre citat, Rafel Solé (PDeCAT), s'ha mostrat perplex per la petició del jutge, ja que ell no era el regidor de Medi Ambient. Solé reconeix que ell era el responsable de l'àrea d'Urbanisme –on s'englobava Medi Ambient-, però senyala que les competències les assumia un altre company de govern. Amb tot, sí que ha assegurat que entre els anys 2011 i 2015 es van adoptar mesures per reduir la problemàtica.

Tant Parera com Solé s'enfronten a un delicte ecològic pel qual podrien ser condemnats a una multa i penes d'entre mig any i tres anys de presó, i d'entre nou i quinze anys d'inhabilitació per a càrrec públic, segons recull el Codi Penal.

L'Ajuntament demana "diàleg" entre els jutges

L'Ajuntament de Calafell ha sortit al pas aquest dijous de la citació dels dos regidors, assegurant que fa dos anys que compleix els requeriments del tribunal contenciós administratiu per pal•liar els sorolls. Fonts municipals han apuntat que, quan el nou govern (PSC, UAM i PP) va accedir al consistori el 2015, va trobar un requeriment de compliment de sentència de la legislatura anterior i ha garantit que s'està executant. "Estem informant puntualment de totes les accions", destaquen.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament lamenten que les mesures s'estan detallant de forma constant al tribunal contenciós administratiu, mentre que ara és el jutge del Vendrell qui ha citat els dos regidors, acusant-los d'inactivitat. "Caldria que dialoguessin més entre els jutges per explicar-se que ja s'estan fent accions", han assenyalat des del consistori.

Les mateixes fonts municipals han recordat que, fa aproximadament un any, es va presentar un balanç d'actuacions on es constatava que l'Ajuntament havia fet 42 inspeccions relacionades amb el soroll, de les quals n'havien derivat 27 requeriments per instal•lar limitadors de so i 3 ordres de prohibició per posar música.