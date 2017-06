El PDECat i el PSC de Vilanova mantenen la "mà estesa" als grups de l'oposició perquè se sumin al govern

El PDECat i el PSC de Vilanova segueixen amb la "mà estesa" a la resta de grups de l'oposició perquè se sumin al seu govern, actualment en minoria. "Estem oberts al diàleg, i a incorporar més forces polítiques si ho desitgen", ha assegurat l'alcaldessa, Neus Lloveras, en una roda de premsa aquest dimarts al matí per valorar el ple de l'estat de la ciutat celebrat ahir. Els dos partits s'han mostrat crítics amb l'actitud de grups com Som VNG. "Ells no són qui per dir que hem de marxar", ha dit el portaveu del govern, Juan Luis Ruiz, que ha assegurat que hi ha forces que "volen governar des de l'oposició". "Nosaltres executem el nostre programa electoral, no el de la CUP o el de Som VNG. Si volen executar-lo han de ser valents i fer una alternativa", ha afegit Ruiz.

Resposta a les acusacions d"interessos personals"

Per a l'alcaldessa, "és poc ètic llançar missatges" que acusen d'"interessos personals" als membres del govern. "Vull pensar que es refereixen als llocs de treball", ha dit Lloveras, que assegura que "aquest tipus d'expressions que no volen dir res reafirmen que ho ni ha arguments". "Són afirmacions absolutament infundades", ha afirmat Lloveras. L'alcaldessa ha lamentat que "no es parli de les problemàtiques de Vilanova", si no de temes de "política general". "Els fets parlen, i portem dos anys de govern en els que s'ha pogut debatre tots els temes que hem proposat i s'ha arribat a consens", ha afegit..

"No sé a què es refereixen quan parlen d'interessos personals. Crec que és un recurs fàcil dels grups de l'oposició que estan permanentment instal·lats en aquesta crítica", ha apuntat Ruiz. En aquest sentit, el portaveu ha lamentat que al ple no es donessin a conéixer "alternatives l'acció del govern" i "no només quedar-se amb la crítica".

Malgrat això, tant Ruiz com Lloveras han reiterat la seva voluntat de treballar amb l'oposició. "Estem oberts a qualsevol força política. Hem de ser capaços de treballar tots conjuntament", ha assegurat l'alcaldessa, que ha reiterat que "tots els temes de ciutat s'han tirat endavant", i que fa "una valoració positiva" dels dos anys de govern.