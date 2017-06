Govern i oposició defensen el seu model de Vilanova al ple d'estat de la ciutat

Ahir es va dur a terme el ple extraordinari d'estat de la ciutat. Els grups polítics municipals van fer balanç dels dos primers anys d'aquest mandat, fent èmfasi en aspectes com l'espai públic, el model de ciutat, l'activitat econòmica i la participació, entre d'altres.

L'alcaldessa Neus Lloveras, va començar la seva intervenció expressant la voluntat del govern de CiU i PSC de millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Lloveras va dir que aquest "no serà un mandat de grans inauguracions, però són anys estratègics per la ciutat, per establir uns fonaments sòlids", i va recordar la priorització de les accions per atendre les persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió social, a causa de la crisi. "Es va promoure un pacte social, que va derivar en un pla de xoc contra la pobresa. Les beques menjador, per exemple, s'ha augmentat un 200%".

Neus Lloveras va parlar també de la cura de l'espai públic, que tindrà en la segona part del mandat més protagonisme. "No ho havíem pogut fer fins ara perquè vam destinar els diners a pal·liar els efectes de la crisi" va dir l'alcaldessa. Accions com la renovació de l'enllumenat públic, la reparació del paviment de la plaça de la Vila i l'augment de la neteja es duran a terme pròximament.

Altres aspectes que va destacar Lloveras van ser les accions per promoure més participació de la ciutadania en l'acció municipal, amb una primera experiència de pressupostos participatius exitosa o la millora de la tresoreria municipal, escurçant el termini de pagament a proveïdors fins als 60 dies.

Sobre la governabilitat de la ciutat, l'alcaldessa va dir que s'havia treballat des del diàleg, "som un equip il·lusionat, cohesionat i preparat per servir la ciutat, som un govern de coalició que sempre ha tingut la mà estesa per ampliar els suports i ser més forts".

El torn de les intervencions dels portaveus dels grups municipals va començar amb Glòria Garcia, de Convergència i Unió. La regidora va dir que el govern actual ha fet "política en majúscules, sent conscients que no hi havia diners per tot, sempre hem tingut clares les nostres prioritats". Garcia va posar com a exemple l'ampliació de la tarifació social i la reducció de l'endeutament bancari dels 71 als 58 milions.

Sobre els reptes de futur, Glòria Garcia va parlar del referèndum, afirmant que "li donarem suport amb fermesa, perquè en ple segle XXI les decisions importants es prenen a les urnes". La regidora també fa fer referència al desenvolupament de la vegueria del Penedès com un element d'organització territorial "més eficient i que potenciï la simplificació administrativa".

En nom del Partit Socialista de Catalunya, Teresa Llorens, també va defensar l'acció de govern i l'accent en les polítiques socials, "hem situat en el centre de les polítiques públiques a la ciutadania". Llorens va posar com a exemple l'increment en 170 mil euros en polítiques socials, l'atenció a 314 casos de pobresa energètica o els 160 mil euros en ajuts a l'escolaritat.

La regidora socialista va parlar també "d'una clara voluntat de democratitzar la cultura, amb programes de proximitat i equipaments de referència com les biblioteques públiques" així com del treball "per una societat lliure sense cap tipus de violència ni desigualtat". Altres àmbits destacats per Teresa Llorens són l'urbanisme, "que defineix i estructura el futur que volem", amb accions dutes a terme com la reintroducció dels usos hotelers al centre de la ciutat, i la promoció econòmica perquè "Vilanova ostenta la capitalitat d'un territori ampli i està tirant endavant el seu pla de màrqueting turístic".

Ple estat de la ciutat 4Les intervencions dels representants de l'oposició va començar amb Josep Maria Domènech, en nom de la CUP, que va parlar d'una Vilanova "que ens fa enorgullir, dinàmica i transformadora, que és el motor de la ciutat" enfront d'un govern que "encarna el pes de la burocràcia, el pacte de les poltrones, un pacte buit. Ens hem adonat que ni de gestionar en saben". Com a exemple Domènech va mencionar la retirada del concurs de jardineria i la sentència del soroll.

El regidor de la CUP va qualificar el govern de la ciutat com "un govern de fireta, que frena una ciutat vibrant" i els va demanar que "no toquin res més, no facin res, no prenguin cap decisió que ens hipotequi el futur".

Per part d'ERC, Queti Vinyals va començar recordant els intents de la seva formació d'arribar a acords amb el govern per qüestions com ara els pressupostos, "hem insistit a treballar amb antelació, els hem convidat a entendre'ns i ens han contestat amb l'immobilisme més absurd". Vinyals creu que "només actuen quan se'ls empeny" en referència a l'ordenança de sorolls, "el que més ens preocupa és que aquest assumpte s'ha tancat en fals".

La regidora d'ERC també va parlar de Promoció Econòmica per reclamar l'elaboració d'un pla d'establiments turístics i per acusar el govern de "moure's a cop de tendència i sol·licituds privades" i "només preocupar-se d'omplir l'espai públic amb el sector privat" en referència a les fires.

El regidor de Ciutadans, Francis Àlvarez, va començar parlant de les mocions presentades per l'oposició i aprovades i el seu incompliment per part del govern. Àlvarez també va posar en dubte les afirmacions de l'alcaldessa quan diu que la ciutat està millor ara que fa sis anys "és una broma dir que la ciutat està millor ara, quan parlen de persones que retornen a ser ateses per serveis socials, quan parlen de la via pública".

El representant de Cs va reclamar que es duguin a terme accions i mesures del seu programa electoral, com ara la remodelació integral dels carrers, la gratuïtat dels llibres de text i del material escolar, la fi del peatge de la C-32 i la construcció d'un hospital.

Per part de Som VNG, Enver Aznar va començar parlant del distanciament entre la política i la preocupació real de les persones, "la primera qüestió que preocupa és l'atur, hi ha 4.301 vilanovins i vilanovines que no tenen feina". Per Aznar les polítiques d'austeritat "ens han enfonsat en un pou, no hi ha cap iniciativa pel futur, només tenim un pla de màrqueting".

El regidor de SomVNG va reclamar "no tornar a caure en els errors del passat" i fer una auditoria del deute municipal, "per explicar-lo, per renegociar-lo". Una altra mesura que va demanar va ser la gestió directa de la neteja i la recollida d'escombraries, "l'ajuntament disposaria així d'un 8% més de pressupost".

Per part del Partit Popular, Carlos Remacha va començar la seva intervenció defugint el "catastrofisme" i apostant per desencallar problemàtiques. El portaveu del PP va reclamar un retorn de la inversió pública cap a la ciutadania, després de l'augment en la recaptació per l'increment del rebut de l'IBI.

Remacha també va parlar de l'estat dels carrers i places recordant que "el govern va anunciar una actuació contundent. Nosaltres portem 6 anys i les sensacions i percepcions de la via pública no han acabat de canviar".

El ple de l'estat de la ciutat va seguir amb un torn de rèplica per part de l'alcaldessa a cadascun dels grups i noves intervencions dels grups de l'oposició.