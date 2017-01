La campanya 'Casa nostra, casa vostra' busca voluntaris per la Gran Recollida de Signatures del seu manifest

La campanya unitària per l’acollida 'Casa nostra, casa vostra' busca voluntaris per la Gran Recollida de Signatures del seu manifest, que es farà el pròxim diumenge 5 de febrer. Serà una jornada per conscienciar i mobilitzar la ciutadania que comptarà amb una vintena de grups territorials per coordinar activitats en nombroses poblacions del territori. La missió principal d'aquest dia serà fer créixer el nombre de firmes del manifest de la campanya, que ara mateix ja han rubricat 40.000 persones. Per fer créixer aquesta jornada i fer-la arribar a tots els racons de Catalunya, 'Casa nostra, casa vostra' necessita més voluntaris que vulguin fer la recollida de signatures o organitzar activitats als seus municipis. Per participar-hi, cal escriure un correu electrònic a l’adreça info@casanostracasavostra.cat. Els organitzadors d'aquesta campanya facilitaran el material, el suport logístic i les eines de difusió a tots els municipis que s’hi inscriguin.