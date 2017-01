Concentració al Vendrell de suport als investigats per la manifestació contra la presentació de Respeto

Mig centenar de persones de diferents forces i associacions antifeixistes s'han concrentat aquest matí davant els Jutjats del Vendrell per a donar suport als quatre membres d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) que estan sent investigats per un suposat delicte de danys i perjudicis comès durant una manifestació contrària a la presentació de la plataforma política Respeto que es va dur a terme el 23 d'abril de l'any passat a Coma-ruga. Respeto és una federació que agrupa tres formacions ultradretanes, Plataforma per Catalunya, Espanya 2000 i Partit per la Llibertat.

Després de la manifestació contrària a la constitució de Respeto, el regidor de Plataforma per Catalunya al Vendrell, August Armengol, va denunciar quatre dels participants per danys i perjudicis i avui aquestes quatre persones s'han hagut de presentar als Jutjats per a declarar. Entre els concentrats en suport als denunciats hi havia el diputat de la CUP al Parlament, Joan Garriga “Nana”.

El portaveu dels investigats, Josep Mañé, ha explicat que “estem davant una estratègia política de Plataforma per Catalunya. Aquest partit utilitza la via judicial contra totes aquelles persones que s'oposen a les seves tesis. És un intent de criminalitzar els moviment antifeixista del Baix Penedès”.

No van ser identificats

Mañé ha afegit que “el dia de la manifestació cap de nosaltres quatre va ser identificat pels Mossos d'Esquadra i, per tant, creiem que la denúncia ha estat interposada pel simple fet que som cares conegudes i visibles de diferents forces i associacions antifeixistes de la comarca”. També ha especificat que “no hi ha cap acusació concreta contra nosaltres. Estem en la fase d'instrucció i avui només venim a declarar davant el jutge”.

L'advocat del col.lectiu Ronda, Carles Perdiguero, és l'encarregat de portar la defensa dels membres de la UCFR en aquest procés. Els concentrats davant les portes dels jutjats vendrellencs han portat diferents pancartes reivindicatives i han donat suport fins que els quatre denunciats han abandonat les dependències.