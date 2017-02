Viloca s’acull al seu dret de no declarar davant del jutge del Vendrell pel cas del 3%

Pla mig de l'extresorer de CDC Andreu Viloca entrant als jutjats del Vendrell per declarar davant del jutge del cas 3%. ACN

L’extresorer de CDC Andreu Viloca s’ha acollit al seu dret de no declarar aquest dimecres davant del jutge del Vendrell pel cas del 3%, que investiga el presumpte finançament irregular del partit a través de l’adjudicació d’obra pública. La citació de Viloca no s’ha centrat en els registres de l’operació Pika del passat 2 de febrer, si bé s’han inclòs fets relacionats amb la societat Barcelona d’Infraestructures Municipals (BIMSA) i l’Autoritat Portuària de Barcelona, segons han detallat fonts judicials a l’ACN. Viloca ja va ser detingut l’octubre del 2015 en l’operació Petrum, una fase prèvia del cas. D’altra banda, aquest dijous el jutge ha citat a declarar l’ex-director general d’Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, i els empresaris Sergio Lerma, Josep Manel Bassols, Xavier Tauler, José Luis Romero i Fèlix Pasquina.

L’extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya s’ha negat a declarar davant del jutge i dels fiscals anticorrupció José Grinda i Fernando Bermejo, adduint que el cas es troba sota secret de sumari. Viloca ha arribat als jutjats del Vendrell poc abans de tres quarts de deu del matí i n’ha sortit més tard per una porta secundària.

Inicialment, la seva citació estava relacionada amb les fases prèvies del cas, com ara l’operació Petrum III d’octubre del 2015. Tot i això, quan s’ha informat Viloca dels seus drets i s’han plantejat els temes que serien objecte d’interrogatori, també s’hi han inclòs les darreres investigacions que afecten BIMSA i el Port de Barcelona.

A parer de la Fiscalia, Viloca controlava tant les licitacions i adjudicacions d'obra pública de les administracions governades per CDC com els suposats "suborns sota l'aparença de donacions". De fet, arran de la seva detenció l'octubre del 2015 es va obtenir “informació fonamental” que va desembocar en l’execució de diligències per aclarir contractacions presumptament manegades i “encaminades a la distracció de diner públic”, segons el ministeri públic.

La Fiscalia Anticorrupció considera que la trama investigada havia dissenyat una mecànica basada en concursos "manegats" i "controlats". Els concursos, sosté el ministeri fiscal, ja estaven "atorgats prèviament", tot i la seva "aparença de regularitat", amb l'objectiu de finançar irregularment CDC a través de donacions a les fundacions.

Per a la fiscalia els fets serien constitutius dels delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències, prevaricació, finançament il·legal de partits, blanqueig de capitals i malversació de fons públics.

Més declaracions i possible aixecament parcial del secret de sumari

Aquest dimecres, el jutge també havia citat els empresaris Sergio Lerma i Josep Manel Bassols, de la constructora Oproler, però les seves compareixences s’han ajornat fins dijous per problemes d’agenda dels seus advocats. Aquest dijous, doncs, tots dos s’afegiran a les compareixences de l’ex-director general d’Infraestructures.cat, Joep Antoni Rosell; l’empresari berguedà Fèlix Pasquina; l’exconseller delegat de Copisa, Xavier Tauler, i el president de Rogasa, Juan Luis Romero.

Segons fonts judicials, el cas del 3%, que fins ara constituïa la peça separada número 3 del conegut com cas Torredembarra -amb una desena de peces en total-, s’ha convertit en una causa pròpia. Davant la magnitud de la peça, el magistrat ha transformat aquesta peça en unes diligències prèvies que continuen secretes.

D’altra banda, fonts judicials també han apuntat que aquest dijous es podria acordar l’aixecament parcial del secret de sumari en relació a totes les investigacions portades a terme fins l’abril del 2016. També està previst que aquesta setmana la Guàrdia Civil lliuri al jutge Josep Bosch l’atestat que es deriva dels registres del passat 2 de febrer.