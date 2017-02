Tres empresaris investigats pel cas del 3% declaren davant del jutge del Vendrell

Nova jornada de declaracions als jutjats del Vendrell pel cas del 3%. Els empresaris vinculats a la constructora Oproler, Sergio Lerma i Josep Manel Bassols, i el president de Rogasa, José Luis Romero, han accedit a declarar davant del magistrat que investiga el presumpte finançament irregular de CDC a través de l’adjudicació d’obra pública. Com ja va passar aquest dimecres amb l’extresorer de CDC, Andreu Viloca, les citacions no s’ha centrat en els registres de l’operació Pika del passat 2 de febrer, tot i que s’ha preguntat als investigats per les obres del túnel de les Glòries o de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Al seu torn, segons han assenyalat fonts judicials, l’exdirector general d’Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, l’empresari berguedà Fèlix Pasquina i l’exconseller delegat de Copisa, Xavier Tauler, s’han acollit al seu dret de no declarar. Aquest dijous, la Guàrdia Civil ha lliurat al jutge l’atestat dels registres de principis de mes i ara la fiscalia anticorrupció preveu demanar que se citi a declarar en qualitat d’investigats els 18 detinguts.

Segons fonts judicials, l’interrogatori del president de Rogasa, José Luis Romero, ha inclòs preguntes sobre les obres de l’Institut Lluís de Peguera de Manresa. Romero és l’únic dels empresaris citats a declarar que no va ser detingut en l’operació Pika -ho havia estat per l’operació Petrum, l’octubre del 2015-.

Per la seva banda, els dos empresaris vinculats a la constructora Oproler, Sergio Lerma i Josep Manel Bassols -també exalcalde d’Anglès-, han hagut de respondre per la construcció del túnel de les Glòries de Barcelona. La firma formava part de la Unió Temporal d’Empreses encarregada de l’obra, juntament amb les constructores Benito Arnó, Copisa i Comsa, que també estan sent investigades.

Al seu torn, ni l’exdirector general d’Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, ni els empresaris Fèlix Pasquina -de la firma berguedana Pasquina- i Xavier Tauler -Copisa-, han prestat declaració davant del jutge Josep Bosch i el fiscal anticorrupció José Grinda.

L’extresorer de CDC, Andreu Viloca, també es va acollir aquest dimecres al seu dret de no declarar adduint que la causa continua secreta. En el seu cas, l’interrogatori preveia preguntes sobre les investigacions que afecten a BIMSA i al Port de Barcelona, entre d’altres.

Després de les compareixences d’aquest dimecres i dijous, el jutge no ha acordat la imposició de cap nova mesura cautelar. Tots els investigats, tret de Pasquina, ja tenen retirat el passaport.

Els 18 detinguts en l’operació Pika hauran de comparèixer al jutjat

Aquest dijous, la Guàrdia Civil de Tarragona ha lliurat al magistrat l’atestat dels registres realitzats a principis de febrer en el marc de l’operació Pika. Un cop realitzat aquest tràmit, està previst que properament la fiscalia demani al jutge que citi a declarar els 18 detinguts en qualitat d’investigats.

Entre aquests, a més de Viloca, Rosell, Tauler, Lerma, Bassols i Pasquina, també hi ha l’exdirigent de CDC Francesc Sánchez; l’extinent d’alcalde de Barcelona Antoni Vives; el director general de BIMSA, Àngel Sánchez; Constantí Serrallonga, exgerent de l'Ajuntament de Barcelona i actual director general de la Fira de Barcelona; el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, i altres empresaris.

Fonts judicials han apuntat també que, la setmana que ve, es podria acordar l’aixecament parcial del secret de sumari en relació a totes les investigacions portades a terme fins l’abril del 2016 dins d’aquest cas del 3%.

La Fiscalia Anticorrupció considera que la trama investigada havia dissenyat una mecànica basada en concursos d’obra pública "manegats" i "controlats". Els concursos, sosté el ministeri fiscal, ja estaven "atorgats prèviament", tot i la seva "aparença de regularitat", amb l'objectiu de finançar irregularment CDC a través de donacions a les fundacions.

Per a la fiscalia els fets serien constitutius dels delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències, prevaricació, finançament il·legal de partits, blanqueig de capitals i malversació de fons públics.