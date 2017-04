Josep Antoni Rosell torna a comparèixer als jutjats del Vendrell per nous indicis sobre el cas del 3%

L’exdirector general d’Infraestructures Josep Antoni Rosell ha tornat a comparèixer aquest divendres als jutjats del Vendrell en qualitat d’investigat pel cas del 3%, pel presumpte finançament irregular de l’antiga CDC a través de comissions per la contractació d'obra pública. Segons han confirmat fonts judicials a l’ACN, Rosell ha estat citat per l’aparició de “nous elements” relacionats amb la causa i s’ha acollit al seu dret de no declarar. Aquest divendres també ha declarat com a testimoni l’actual president i conseller delegat de l’empresa pública, Joan Jaume Oms. Els fiscals anticorrupció José Grinda i Fernando Bermejo han assistit, per últim cop, a les compareixences del 3% després que aquest divendres s’hagi fet públic que el fiscal general de l’Estat, José Manuel Maza, els ha rellevat del cas.

Els dos fiscals anticorrupció han declinat fer valoracions públiques sobre el seu relleu i s’han limitat a confirmar que, a partir d’ara, el cas del 3% l’assumiran dos fiscals establerts a Barcelona, Fernando Maldonado i Teresa Duerto. Grinda i Bermejo, però, han assegurat que seguiran treballant en la resta de casos que tenen oberts a Catalunya.

El jutge revoca el sobreseïment provisional sobre l’assessor Marià Júdez pel cas Teyco

D’altra banda, el jutge del Vendrell ha reobert la causa contra l’assessor Marià Júdez, el comptable de Teyco que va ser detingut a Palafrugell (Baix Empordà) el juliol de l’any 2015 juntament amb el conseller delegat de la companyia, Jordi Sumarroca, i altres directius pels presumptes pagaments irregulars que aquesta empresa hauria fet a l’Ajuntament de Torredembarra.

Tot i que a principis de l’any passat s’havia acordat el sobreseïment provisional de la part del cas que afectava Júdez, fonts judicials han indicat que el jutge Josep Bosch ha fet marxa enrere i ha decidit tornar-lo a investigar per l’aparició de nous elements en la investigació. Per aquest motiu, aquest divendres l’assessor també ha comparegut per declarar al jutjat d’instrucció número 1 del Vendrell.

L’exalcalde Daniel Masagué declara per la construcció del pàrquing Filadors

Al seu torn, l’exacalde de Torredembarra Daniel Masagué també ha declarat als jutjats per una de les peces separades del cas Torredembarra, la número 7, en què s’investiga la construcció del pàrquing Filadors a càrrec de l’empresa Teyco. Precisament, abans de Setmana Santa també va comparèixer als jutjats per aquesta mateixa peça el conseller delegat de Teyco, Jordi Sumarroca.

Segons el sumari del cas, es podrien haver produït pagaments de comissions a l'alcalde per part de contractistes d'obres del consistori. En la instrucció s'afirmava que s'havien detectat contractacions privades amb ànim de lucre entre Teyco, empresa adjudicatària de les obres del pàrquing Filadors, i empreses vinculades al batlle -més de 300.000 euros a través de la pastisseria MAERS i uns 280.000 a través de la promotora immobiliària Daloi-.

Finalment, a proposta de la defensa de Masagué, aquesta mateixa setmana la fiscalia anticorrupció s’ha pronunciat a favor d’unificar les diferents causes que afecten a l’exalcalde convergent en una de sola. Ara, el jutge Josep Bosch haurà de decidir si atén la demanda i dicta l’obertura d’un únic judici oral.