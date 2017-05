Un ciclista de 43 anys, ferit greu en un accident a la C-31 a Vilanova

Un ciclista ha resultat ferit de gravetat aquest matí a Vilanova i la Geltrú com a conseqüència d'un accident de trànsit a la C-31. El ciclista ha estat traslladat a l'hospital en helicòpter i la carretera ha estat tallada en ambdós sentits de la marxa durant una hora, mentre el trànsit ha estat desviat per la carretera C-15. Ara, s'ha reobert parcialment la via, però s'acumulen llargues cues en els dos sentits del trànsit.

Segons han explicat alguns testimonis, el ciclista hauria xocat contra una furgoneta que treballava a la carretera, a l'alçada del radar. El sinistre s'ha produït quan passaven pocs minuts de les deu del matí, a l'alçada del quilòmetre 153,5, i també s'hi ha vist implicada una furgoneta. Com a conseqüència de les ferides, el ciclista ha hagut de ser evacuat en un helicòpter medicalitzat del SEM a l'Hospital de Bellvitge. Pel que fa l'afectació viària, el trànsit s'ha hagut de tallar i s'ha desviat per l'interior de Vilanova i la Geltrú, tot i que posteriorment s'ha donat pas alternatiu. Fins al lloc, s'hi han desplaçat tres ambulàncies i un helicòpter i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra.