Espectacular incendi d'un camió a la C-32, que ha obligat a tallar d'autopista

L'incendi d'un camió a la C-32, al terme municipal de Cunit, ha complicat la circulació aquesta tarda a la zona, ja que s'ha hagut de desviar el trànsit per la carretera C-31. Les flames han calcinat la cabina del camió i han destruït bona part de la seva càrrega, però no han causat cap ferit. El foc ha començat per causes que encara s'investiguen i ha estat necessària la intervenció dels bombers per extingir l'incendi.

El Servei Català del Trànsit ha desviat els vehicles de l'autopista C-32, en direcció a Barcelona, per la carretera C-31, fet que ha complicat la mobilitat al municipi durant bona part de la tarda.