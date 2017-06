El Pacte Nacional per a la Reforma Horària se signarà al juliol per tal que es pugui aplicar al 2025

El Pacte Nacional per a la Reforma Horària es signarà al juliol per tal que els canvis horaris en àmbits com el treball, l'educació, el comerç siguin una realitat al 2025. Ho ha anunciat aquest dilluns la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, en la presentació de la 4a Setmana dels Horaris –que se celebra des d'avui i fins divendres-, i la Memòria 2016 del Consell Assessor per a la Reforma Horària. L'acte ha servit per exposar la necessitat de fer canvis en els horaris per tal que els ciutadans puguin gestionar millor el seu temps. Una mesura arrel de la iniciativa ciutadana i que ara fa un nou pas amb el Pacte, al que seguirà un pla de transició per valorar els costos i com s'aplica la reforma en els diversos sectors implicats. Un dels promotors, el diputat Fabian Mohedano, reconeix que hi ha conflictes competencials amb l'Estat en àmbits com el dels horaris comercials i també hi veu "confusió" pel que fa a la "integralitat" de la mesura.