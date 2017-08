Ampli dispositiu de recerca d'una noia desapareguda aquesta nit a la platja de Vilanova

Efectius policials i d'emergències busquen una persona desapareguda aquesta nit a la platja del Far. Patrulles dels Mossos d'Esquadra i la policia local, un helicòpter i diverses unitats dels bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques s'han traslladat a la zona per intentar localitzar una noia que ha desaparegut a la zona de la platja del Far. Segons informen alguns testimonis, la noia hauria entrat al mar amb dues amigues, però no va tornar a sortir. De moment, es desconeixen les causes de la desaparició, però els efectius busquen pel mar i per l'espigó.

El desplegament d'efectius policials i d'emergències han creat una forta espectació a la zona marítima.

(PENDENT d'AMPLIACIÓ)