S’enfronten a 14 mesos de presó per deixar tancats els gossos a casa durant dos mesos a Calafell

El fiscal de Medi Ambient de Tarragona sol·licita 14 mesos de presó per a una parella que va deixar tancats els seus dos gossos sense menjar ni beure, durant uns dos mesos, en un pis de Segur de Calafell. Segons l’escrit d’acusació, els acusats vivien de lloguer en un habitatge de la població i, cap al mes de juny d’aquest any, van marxar del domicili sense els animals -un mascle i una femella-. Els veïns van alertar de la situació a la policia, que va recuperar els gossos “extremadament prims, amb molt poc pes i en condicions higièniques extremadament deficients”. Els cans han quedat a disposició de la gossera municipal de Calafell.

Els acusats, de nacionalitat espanyola i sense antecedents penals, estan acusats de dos presumptes delictes de maltractament animal. Per cadascun dels delictes s’enfronten a set mesos de presó; a la inhabilitació especial durant dos anys per a professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals, i per a la tinença d’animals, i a la inhabilitació definitiva per a la tinença dels animals maltractats. El cas arribarà a judici al jutjat penal.

Més de cinc mesos de presó per maltractar el seu gat a Calafell

D’altra banda, el fiscal de Medi Ambient sol·licita una pena de cinc mesos i mig de presó, i una multa de gairebé 4.000 euros, respectivament, per a una dona i un home de nacionalitat espanyola acusats de maltractar el seu gat a Calafell (Baix Penedès).

Els fets es remunten al 16 de juliol del 2016. Segons el fiscal, mentre es trobava al seu domicili de la carretera de Barcelona, la dona “va agafar el seu gat per les potes del darrere i el va voltejar per llençar-lo pel balcó i ocasionar-li la mort”. Tot i això, no va poder culminar les seves intencions perquè va ser vista per uns agents de la policia local que li van cridar l’atenció des del carrer.

Posteriorment, tant la dona com l’altre acusat van propinar puntades al gat i el van colpejar contra el terra i altres elements sòlids. Com a conseqüència de l’agressió, el felí va patir ferides i macadures superficials de les quals va ser atès en una clínica veterinària de Calafell.

Per aquests fets, la dona està acusada d’un presumpte delicte de maltractament animal, en concurs amb un delicte de maltractament en grau de temptativa, pel qual s’enfronta a cinc mesos i mig de presó. Al seu torn, l’home està acusat d’un delicte lleu de maltractament animal i s’enfronta al pagament d’una multa de 12 euros diaris durant 11 mesos.

A més, el ministeri fiscal sol·licita la inhabilitació especial de la dona durant un any i deu mesos per a professió, ofici o comerç relacionat amb animals, i per a la tinença d’animals en general, així com la pèrdua definitiva per decomís definitiu de l’animal agredit, que serà lliurat a una societat protectora d’animals.

Així mateix, el fiscal reclama que ambdós acusats indemnitzin solidàriament i conjunta a la clínica veterinària per les despeses derivades de l’atenció de l’animal. Aquest cas també arribarà a judici davant el jutjat penal.