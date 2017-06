Obren diligències a una gossera particular de Calafell per abandonament d’animals

Els serveis de veterinària de la Generalitat, el Servei de Protecció de la Natura (Seprona) de la Guàrdia Civil i la Policia Local de Calafell han inspeccionat aquest dimarts una gossera particular de Calafell (Baix Penedès) després que una associació veïnal hagi denunciat la situació dels animals. Segons ha informat l’Ajuntament, després d’inspeccionar les instal·lacions i vistes “les condicions deplorables que presentaven”, s’han obert diligències per abandonament d’animals, que es podrien elevar a diligències per maltractament. En la intervenció s’han trobat 25 gossos vius i un de mort. Els tècnics han proporcionat menjar i beure als animals, que a més han estat atesos per un veterinari. Està previst que aquest dimecres continuï el control i inspecció i es prendrà “el determini que sigui necessari”, segons el consistori.

La gossera està situada a prop de la depuradora d’aigües residuals i és propietat d’un particular de Calafell. Fa anys que l’Ajuntament intenta que es regularitzi com a nucli zoològic, però segons el consistori, aquest procediment “ha topat amb l’ambigüitat de la normativa vigent, que no estableix el número d’animals a partir del qual una col·lecció particular de gossos ha de constituir-se en nucli zoològic”. Tot i així, en anteriors inspeccions s’havia comprovat que les condicions dels animals i les del recinte eren correctes.

Aquest mateix dimarts, l’Associació Veïnal Segur i Urbanitzacions ha denunciat a les xarxes socials l’existència de diverses gosseres “on els gossos de caça estan tancats en gàbies durant hores” i que fa quatre anys que demana solucions a l’Ajuntament. L’entitat reclama que s’estudiï amb urgència si aquestes gosseres compleixen les normatives sanitàries i urbanístiques i n’exigeix el seu tancament. Aquest dimarts a la tarda, la petició feta a través de www.change.org ja comptava amb més de 800 signatures.