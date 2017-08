Diferents municipis reforcen les mesures de seguretat després dels atemptats a Barcelona i a Cambrils

Els ajuntaments de Lloret de Mar, Calella de Mar i Calafell han acordat reforçar les seves mesures de seguretat després dels atemptats d'aquest dijous a Barcelona i a Cambrils que han deixat almenys 14 morts i més d'un centenar de ferits, 17 dels quals crítics. A Lloret s'ha acordat que els pilons automàtics de diverses zones del municipi es regularan de manera més restrictiva o que es col·locaran tanques de formigó per bloquejar l'accés a alguns carrers. També es restringirà la circulació en alguns carrers. A Calella de Mar els Agents de Reforç Operatiu dels Mossos d’Esquadra augmentaran el patrullatge intensiu amb agents amb armes llargues als llocs més concorreguts de la ciutat i es valorarà la incorporació d’elements de seguretat tipus barreres físiques a punts estratègics.

A Calafell també s'han acordat mesures extraordinàries. En concret s’ha decidit continuar amb les mesures iniciades ahir, amb un especial control de les zones de més concurrència, així com dels transports i els serveis públics. El desplegament inclou el tancament al trànsit rodat d’algunes zones, així com una major presència d’efectius policials, tant uniformats com de paisà.