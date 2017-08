Els investigadors sospiten que els terroristes s’organitzaven en dues cèl.lules i un tercer grup de suport

Els investigadors sospiten que els terroristes que van perpetrar els atacs d’aquest dijous a Barcelona i Cambrils (Baix Camp) formaven part de dues cèl·lules operatives diferents i comptaven possiblement amb una tercera cèl·lula per a tasques de suport logístic. Segons han confirmat a l’ACN fonts coneixedores de la investigació, els Mossos d’Esquadra treballen amb la hipòtesi que el possible tercer grup per a suport logístic podria estar ubicat al Baix Llobregat. Per aquest motiu la policia catalana no dona per desarticulada encara tota la xarxa criminal, com havia assegurat aquest dissabte el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido.

Els Mossos no donen per desarticulada la cèl·lula terrorista

El conseller d'Interior, Joaquim Forn, ha afirmat que els Mossos d'Esquadra no donen per desarticulada la cèl·lula terrorista que va atemptar a Barcelona i a Cambrils perquè encara hi ha una persona en cerca i captura i ha remarcat que la investigació continua oberta. El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assenyalat després de la Mesa de Valoració de l'Amenaça Terrorista que la cèl·lula es podia donar per "desarticulada". El portaveu dels Mossos d'Esquadra, Albert Oliva, ha subratllat que és aquest cos qui lidera la investigació: "Estem donant l'avanç de la informació i conclourem nosaltres el resultat final de la investigació".

El conseller Forn ha assenyalat que no volia contradir el ministre, però ha puntualitzat que els Mossos no donen per desarticulada la cèl·lula terrorista que va preparar els atemptats de Barcelona i Cambrils i que van causar almenys catorze morts i més d'un centenar de ferits. Per al conseller, que ha signat el llibre de condol per a les víctimes a l'Ajuntament de Barcelona, encara hi ha molta feina en la investigació.

En una atenció als mitjans de comunicació per informar de les novetats de la investigació dels atemptats, Oliva també ha afirmat que no volia entrar a confirmar ni desmentir les declaracions del ministre, però que són els Mossos els que lideren la investigació, amb la col·laboració dels altres cossos policials.

Continua la cerca de Abouyaaqoub

El portaveu dels Mossos ha assenyalat que Younes Abouyaaqoub continua en cerca i captura per la seva presumpta relació amb els atemptats. Es tracta d'un jove de 22 anys, amb domicili a Ripoll i nascut al Marroc. Ara bé, els Mossos no confirmen ara com ara que Abouyaaqoub sigui el conductor de la furgoneta que va atemptar a les Rambles de Barcelona, ja que l'autor de l'atropellament massiu encara no estaria identificat.

Oliva també ha confirmat la novena entrada en un domicili de Ripoll en el marc de la investigació. El registre ha tingut lloc aquesta matinada. Tot i que Oliva no ha detallat a nom de qui anava l'ordre de registre, ha transcendit que hi vivia un home d'uns 40 anys que havia estat l'imam de Ripoll, i que podria ser una de les víctimes de l'explosió d'Alcanar.

Preguntat pel paper que hauria pogut tenir aquest imam en el grup, Oliva ha assenyalat que no confirmen de moment "cap rol concret". L'intendent ha recordat que els Mossos només donaran públicament dades plenament contrastades per exposar una informació "fiable" i "per no malmetre cap tipus de prova".

Dues periodistes a la comissaria per entrar en un pis precintat

Oliva ha informat que hi ha dues periodistes espanyoles a la comissaria per aclarir per què han entrat en les darreres hores en un pis que els Mossos d'Esquadra havien registrat i que estava abalisat amb cintes policials a Ripoll i, per què, per tant, haurien comès una violació de domicili. Precisament es tractaria del pis de l'imam. Els Mossos han denunciat les periodistes per aquests fets.

Segons ha explicat el portaveu, també hi ha tres periodistes italians implicats en aquest incident, però en el seu cas, no han arribat a accedir-hi i per això no han estat traslladats a la comissaria.

Els Mossos no tenen informació que es pogués produir un nou atemptat

L'intendent portaveu ha assenyalat que en aquests moments els Mossos no tenen informació que es pogués produir un nou atemptat, si bé ha recordat que fa dos anys i mig que Catalunya es troba en tensió per l'amenaça terrorista, amb un nivell de 4 sobre 5.

La Mesa de Valoració de l'Amenaça Terrorista, reunida a Madrid aquest dissabte, ha decidit mantenir el nivell 4 d'alerta antiterrorista tot i els dos atemptats de dijous a Catalunya. Segons ha explicat Zoido, els experts policials han coincidit a descartar l'activació del nivell 5, el màxim, perquè no hi ha indicis d'un atemptat imminent. Tot i això, es prendran mesures addicionals com el reforç de la col·laboració amb les policies locals.