Els Agents Rurals faran les inspeccions de caça amb armilles antibales i armes de foc

A partir de demà divendres, i de manera temporal, les inspeccions ordinàries de caça que fan els Agents Rurals es realitzaran en condicions similars amb què es desenvolupen els serveis d'antifurtivisme, és a dir, els agents aniran en grups de 3, duran armilles antibales i una arma llarga de foc. Segons Agricultura, la mort de dos agents el passat dissabte a Aspa (Segrià) a mans d'un caçador ha fet del tot necessari iniciar un procés de revisió immediata de les mesures de seguretat i els elements de defensa personal establerts actualment. És per això, que de forma excepcional s'aplica aquesta mesura a l'espera que el comitè de seguretat i salut del cos, amb l'assessorament d'un grup d'experts, determini quins són els elements concrets que garantiran la màxima seguretat.

El Departament d'Agricultura, a través del Cos d'Agents Rurals (CAR), ha fet arribar aquest dijous la instrucció a tots els seus membres per implementar aquestes mesures addicionals de seguretat i elements de defensa personal a les inspeccions ordinàries en matèria de caça. Així doncs, es faran com es venen desenvolupant els serveis d'antifurtivisme i en comptes d'anar en parelles, els agents rurals aniran en grups de 3, portaran armilles antibales i també una arma llarga de foc, és a dir, una escopeta.

Aquestes mesures es van consensuar ahir dimecres al vespre en el marc de la reunió extraordinària del comitè de seguretat i salut del cos. Aquest comitè està format, per part de l'Administració, per membres de la direcció del CAR i de la subdirecció general de Recursos Humans, Organització i Relacions Laborals, i, per la part social, pels delegats de Prevenció dels diferents sindicats que representen el CAR.

L'adopció d'aquestes mesures es pren de manera temporal a l'espera que un grup d'experts en seguretat pugui assessorar el Cos sobre quins són els elements concrets i més efectius per reforçar i garantir la màxima seguretat en les diferents actuacions que realitzen en matèria de conservació i protecció de medi ambient de país.