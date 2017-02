Els Agents Rurals: policia mediambiental incòmoda

Ara fa just un mes de l’assassinat de dos Agents Rurals a mans d’un caçador furtiu. No van tenir cap opció de defensar-se, perquè els qui manen a l’empresa (a la Generalitat) s’han negat sistemàticament a avaluar i pal·liar el risc propi d’enfrontar-se contínuament a infractors i delinqüents ambientals.

Perquè? Potser per que tenir una policia verda, altament tecnificada, com els Agents Rurals, resulta incòmode per a governants poc compromesos amb el país. “No interessa” fer complir unes lleis de protecció del medi ambient massa vegades aprovades només de cara a la galeria (o el que és pitjor: de cara a Europa). Els governants reben les queixes dels sectors fiscalitzats, i no reben l’agraïment de l’entorn protegit. Els ocells, els arbres, l’aigua dels nostres rius, no fan manifestacions ni s’organitzen en lobbies de pressió. I sobretot: no voten.

Els Agents Rurals acumulem desenes d’agressions greus. Centenars d’amenaces. Dos companys assassinats. Necessitem que, d’una vegada, el Govern de la Generalitat reconegui, dignifiqui i recolzi la feina del Cos d’Agents Rurals. Amb instal·lacions, amb mitjans, amb plantilla, amb una organització modernes i amb la formació i els elements que ens permetin continuar fent, amb major seguretat, el gruix de la feina de policia mediambiental que Catalunya mereix i necessita.

Francesc Coll i Riba

Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya