La proposta per descongestionar la N-340 satisfà a mitges els alcaldes i topa amb l'oposició de transportistes i veïns

Satisfacció a mitges entre els alcaldes dels municipis afectats per la N-340 al seu pas per les Terres de l'Ebre i el Penedès després que l'ACN hagi revelat la proposta del Govern per descongestionar el trànsit d'aquesta via obligant a desviar els camions per l'AP-7 a més de fer gratuït el trànsit intern dels residents per la mateixa autopista. Els ajuntaments valoren com un pas endavant respecte la situació actual la proposta que el Govern ha traslladat al Ministeri de Foment, però al mateix temps apunten que encara s'han de perfilar els detalls i que la solució definitiva al problema de saturació viària de la N-340 s'haurà de concretar un cop finalitzi la concessió de l'autopista AP-7, el pròxim 2019. Per contra, tant els transportistes com les entitats veïnals que exigeixen solucions al problema viari del territori rebutgen el plantejament de Territori i Sostenibilitat i reclamen, un cop més, la gratuïtat total de l'autopista.

L'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés, Ferran Bel (PDeCAT), ha assegurat que si el Ministeri de Foment accepta la proposta que la Generalitat ha posat sobre la taula es donaria compliment a les mocions polítiques que els ajuntaments ebrencs han aprovat en els darrers mesos. "Davant la impossibilitat de no tenir la gratuïtat absoluta de l'AP-7, seria una molt bona solució", ha valorat en declaracions a l'ACN. Bel ha emfatisat la importància que la solució a la congestió i sinistralitat de la N-340 no només suposi treure els camions de la carretera, sinó que calia bonificar els veïns de l'Ebre i el nord de la demarcació de Tarragona. "Se'ns ha perjudicat greument després de retards acumulats d'una infraestructura, l'A-7, que hauria d'estar feta fa anys. És de rebut que amb els sistemes de precaució que calgui perquè ningú faci trampa es bonifiqui al 100% l'ús de l'autopista per la gent de l'Ebre i del Penedès", ha afegit.

A l'espera de la resposta de Foment, Bel ha volgut deixar clar que aquesta proposta que el Govern posa ara sobre la taula és "provisional" fins que l'any 2019 s'acabi la concessió actual de l'AP-7 i s'estudiï què fer amb la via de pagament. A més, ha assegurat que la implementació d'aquesta mesura no ha de suposar la renúncia a que Foment continuï l'autovia A-7 en els trams que està pendent, com és el cas de les Terres de l'Ebre.

L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs (ERC), considera la proposta de la Generalitat una mesura "intermitja", entre la situació actual i l'objectiu "últim" del consistori: "tenir una via segura, ràpida i gratuïta a les Terres de l'Ebre". En aquest sentit, malgrat valorar positivament la proposta plantejada com a possibilista en el context actual, remarca obertament que aquesta "no és la millor solució" perquè les Terres de l'Ebre continuen sense disposar d'aquesta infraestructura de lliure accés. Un fet que, addueix, situa el territori en situació de desavantatge respecte altres zones del país.

L'aixecament de les barreres de peatge de l'AP-7 continua sent, segons apunta, la principal demanda que continuarà reivindicant el consistori. Una qüestió, recorda, que s'haurà de resoldre de forma definitiva a partir de 2019, quan finalitza la concessió de l'autopista, que segons ha anunciat el govern espanyol no serà renovada. De moment, i sobre la proposta que la Generalitat ha posat sobre la taula de Foment, Tomàs entén que ha de ser el mateix govern espanyol qui assumeixi exclusivament el cost d'implementar aquestes mesures. Recorda que era la seva responsabilitat executar els trams que encara continuen pendents de l'A-7 i no pot passar la pilota al territori. "Qui al final ha de pagar la festa ha de ser l'Estat espanyol: no pot carregar sobre els alcaldes i Generalitat l'alta sinistralitat de la N-340. No s'hi val a dir que si passa alguna cosa serà culpa nostra perquè no hem acceptat aquest pacte. No. Serà de l'Estat perquè no va fer les inversions quan les havia de fer", conclou.

Des del Penedès, es mostren més prudents a l'hora de valorar la proposta que el Govern hauria posat sobre la taula de Madrid, però ho veuen com un bon inici. Un dels interlocutors de les reivindicacions del nord de la demarcació, l'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer (PSC), ha celebrat que hi hagi una primera proposta per començar a negociar. “Espero que avanci i es pugui anar modulant, que la puguem revisar i complementar-la, i veure’n els efectes”, ha apuntat. En declaracions a l'ACN, Carnicer ha assegurat que cal veure quines limitacions té i abordar “les qüestions” que calgui resoldre, com per exemple, la mobilitat dels turistes als quals s’ha de garantir “un bon servei i molta cura”.

Transportistes i veïns volen la gratuïtat total

A qui no ha satisfet la proposta plantejada per la Generalitat és al col·lectiu de transportistes, a qui s'obligaria a desviar-se cap a l'AP-7 en aquests trams de la N-340. El director de la Federació Empresarial Autotrasnport de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, ha insistit a l'ACN que “l’única solució correcta” és “la gratuïtat de l’AP-7”. “La gent té dret a una mobilitat correcta”, ha exigit. Com ja han fet fins ara en diverses ocasions, juntament amb els veïns, Aymat ha advertit que els transportistes tornaran a mobilitzar-se si finalment es prohibeix el pas dels camions per la N-340 i s’aplica el model gironí de bonificacions al transport pesat. “La intenció de l'Administració és aquesta i ho sabem. Per això hem fet protestes i, conjuntament amb alcaldes i veïns, hem manifestat la nostra protesta per la prohibició", ha recordat el representant dels transportistes a la demarcació.

La FEAT esperarà que la Generalitat els notifiqui si aquesta és la mesura que es decideix aplicar, i reunirà els seus òrgans de direcció per decidir les mesures a emprendre. "Per una qüestió de principis, no pot agradar que se li prohibeixin l’ús d’una carretera a un transportista, no és un plat de bon gust”, ha lamentat Aymat.

"És una solució que beneficia l'empresa concessionària –Abertis-, la potencia econòmicament i li fa guanyar més diners. Ja n'hi ha prou". Així de contundent s'ha mostrat el president de la Federació d'Associacions de Veïns d'Amposta, Llorenç Navarro, davant la notícia avançada per l'ACN. El moviment veïnal, que acumula ja 137 jornades –amb la prevista aquest dijous a la tarda- tallant la carretera N-340 per diferents punts a l'alçada de les Terres de l'Ebre reclamant la gratuïtat total i imminent de l'AP-7, rebutja de ple les mesures plantejades per la Generalitat.

Recorden que ja les va posar sobre la taula l'exconseller de Territori, Santi Vila. "La Generalitat sempre ha lluitat per aconseguir el mateix que a Girona, que els camions es desviïn per l'autopista perquè facin caixa". Recorre a les xifres per fonamentar la seva argumentació: "el moviment de trànsit de camions havia baixat molt a l'autopista l'any 2013 per Girona. Amb l'obligatorietat de desviar el trànsit van aconseguir que 10.800 camions passin diàriament per l'autopista de pagament. És la meitat, però ja l'han amortitzat 150 vegades", remarca. En el cas de les Terres de l'Ebre, xifra el trànsit de camions diaris per l'AP-7 en 3.500. "Volen assegurar aquests clients", sosté.

Per als veïns que lideren les protestes a la carretera, doncs, l'autopista hauria de ser ja gratuïta des de fa "molt de temps". No només per als residents del territori. Entenen que, malgrat les bonificacions per als transportistes per desviar-se obligatòriament per l'AP-7, el sector haurà de repercutir l'increment de preus sobre els seus serveis. "Es volen carregar les empreses de transport d' autònoms, amb un o dos vehicles, perquè no podran competir. Si els camions van per l'autopista, encara que sigui a la meitat preu, hauran de pagar", recorda. El moviment veïnal desconfia també de les alternatives plantejades anys enrere –"fora promeses d'autovies"- i alerta que, un cop implementades, les mesures serviran per acabar justificant definitivament la conversió de la N-340 en una carretera difícilment funcional: carregada de rotondes –onze en total de previstes-, amb doble línia contínua i velocitat limitada a 80 km/h.