La connexió en transport públic entre Vilafranca i Igualada continua patint greus mancances

Vilafranca i Igualada han arrossegat històricament una greu falta de connexió en transport públic que continua sense solucionar-se. La creació de la vegueria Penedès hauria de servir per a posar damunt de la taula aquesta problemàtica que provoca que les dues capitals visquin d'esquena per aquesta poca permeabilitat del transport. La nova plataforma Penedès Transport Públic (PTP), creada fa dos mesos, ha denunciat aquest fet i reclama que s'adoptin mesures urgents.

De fet, per anar de Vilafranca a Igualada en transport públic les dificultats són evidents. Hi ha un servei d'autobús de l'empresa Monbus que ofereix un únic trajecte Vilafranca-Igualada els dies laborables a les 17.30 hores i un altre els dissabtes a les 12.30 hores. En sentit contrari, és a dir, d'Igualada a Vilafranca, hi ha dos trajectes els dies laborables que surten de la capital de l'Anoia a les 6.15 i a les 15.30 hores i un els dissabtes a les 5.45 hores.

Si es vol viatjar en tren, les dificultats també es fan paleses. Cal agafar la R-4 de Renfe a Vilafranca i desplaçar-se fins a Martorell i allà canviar de companyia ferroviària, pujar als Ferrocarrils de la Generalitat i realitzar el trajecte entre Martorell i Igualada. Tot plegat és un autèntic maldecap per les persones que no tenen cotxe particular.

Albert Parés, membre de Penedès Transport Públic, explica que “la interrelació social i econòmica entre Vilafranca i Igualada ha augmentat molt en els últims anys gràcies a les C-15, però no podrà avançar més si no es troben solucions a aquest dèficit històric”. Parés assenyala que “les dues ciutats estan completament d'esquena si parlem de transport públic i creiem que això és inacceptable. No pot ser, per exemple, que només hi hagi un autobús a la tarda per anar de Vilafranca a Igualada”.

Per Parés, la creació de la vegueria hauria de convertir-se en un instrument útil per a començar a solucionar aquesta mena de mancances tan evidents al territori. Des de Penedès Transport Públic indiquen que “Vilafranca i Igualada són dos dels referents principals de la nova vegueria i això obliga a millorar la seva connexió”.