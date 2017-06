Territori autoritza la circulació de tractors per l'Eix Diagonal entre el 15 de juny i el 20 d'octubre

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha autoritzat la circulació de tractors per l'Eix Diagonal, entre Igualada i Puigdàlber (Alt Penedès), des del 15 de juny fins el 20 d'octubre, coincidint amb les setmanes de la collita de cereal i la verema. En un comunicat, el sindicat Unió de Pagesos assenyala que tot i haver aconseguit aquesta autorització volen que es permeti circular els tractors "indefinidament". El sindicat justifica la petició al·legant que la prohibició "suposa més temps de trajecte, i més risc, perquè en molts casos s'ha de circular per carreteres estretes, amb revolts pronunciats i poca visibilitat". A més, afegeixen, les vies alternatives passen per dins dels nuclis urbans dels municipis.