Calafell revisarà les condicions en què es troben totes les gosseres per evitar nous casos d'abandonament

Calafell vol evitar nous casos d'abandonament en la cura d'animals, com el detectat la setmana passada en una gossera privada, de manera que durant els propers mesos farà una revisió a fons de totes les instal•lacions dedicades a la vetlla dels gossos. La Junta de Govern d'aquesta setmana ha aprovat fer un inventari de les "set o vuit" gosseres que hi ha al municipi, de les quals avaluarà les llicències urbanístiques, mediambientals i d'activitat zoològica. Si detecta algun incompliment legal, el consistori obrirà un expedient per tancar les instal•lacions i desmantellar l'activitat. "Volem posar ordre ", ha explicat a l'ACN l'alcalde Ramon Ferré, que justifica la mesura per motius relacionats amb la cura dels animals, per qüestions urbanístiques i per aturar les molèsties que pateixen els veïns. A finals del mes de juny, la Generalitat, la Guàrdia Civil i la Policia Local van obrir diligències a una gossera particular on es van trobar 28 gossos en estat "deplorable", un dels quals era mort.

La inspecció a la gossera investigada la setmana passada la va propiciar la denúncia d'una associació veïnal, i ara s'està pendent de l'informe definitiu per part de la Guàrdia Civil abans de determinar quina sanció s'imposarà al responsable de les instal•lacions. Els mateixos veïns també han alertat l'Ajuntament dels problemes generats per la resta de gosseres que hi ha a Calafell.

Ramon Farré ha apuntat que hi ha "set o vuit" instal•lacions d'aquest tipus arreu del terme municipal, i ha assegurat que "la majoria" no tenen la tramitació corresponent per exercir com a nucli zoològic. Aquest és un permís que concedeix la Generalitat si prèviament l'Ajuntament hi dona el vistiplau urbanístic, però l'alcalde ha advertit que, en molts casos, també s'està incomplint el planejament.

Ferré ha explicat que els serveis tècnics municipals preveuen fer els informes de les gosseres durant el proper mes, i serà aleshores quan es determinarà quines cal tancar i quines tenen possibilitats per regularitzar la seva situació. A priori, només es podran legalitzar les que no infringeixin la normativa urbanística i només estiguin pendents de les llicències que són competència de la Generalitat.

A part de garantir el bon estat dels animals i de voler "posar ordre" a nivell urbanístic, Ramon Ferré també ha admès que darrere d'aquest inventari hi ha un tercer motiu: evitar les molèsties als veïns. "Aquestes gosseres generen problemes importants perquè no deixen dormir la gent que viu a prop", ha explicat l'alcalde, que ha recordat que això ha generat reiterades denúncies per part dels residents a les zones on hi ha aquest tipus d'instal•lacions.

El govern municipal ha recordat que totes les gosseres de Calafell són de caire privat. Actualment, si la Policia Local localitza un animal perdut o abandonat, el trasllada a la gossera de Torredembarra. Sobre aquesta qüestió, Ramon Ferré ha destacat que l'Ajuntament té entre mans un projecte per crear un centre d'acollida i adopció de gossos, el qual seria de gestió pública i podria donar servei a la resta de municipis del Baix Penedès. La previsió és que aquest centre pugui entrar en funcionament abans de finals d'any.