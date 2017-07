Calafell dóna termini fins dijous al propietari de la gossera per traslladar els animals a un lloc en condicions

L’Ajuntament de Calafell ha donat de termini fins dijous d’aquesta setmana al propietari de la polèmica gossera il·legal, situada a la zona de la depuradora d’aigües residuals, perquè traslladi els animals a un lloc en condicions. En cas contrari, l’Ajuntament es farà càrrec dels gossos.

Des que es va denunciar la situació d’aquesta gossera, els serveis municipals han fet controls diaris de les instal·lacions i no s’han detectat millores ni en la neteja i higiene de l’espai ni en l’alimentació i el confort dels animals. L’estat del recinte continua sent molt precari.

L’alcalde, Ramon Ferré, ha recordat que “el responsable dels gossos és el propietari i a ell li hem exigit la deguda atenció”. Ha afegit que “l’existència d’una denúncia de la Guàrdia Civil, que encara no sabem si anirà per via penal o administrativa, ens dificultava actuar, ja que en el primer cas tot quedava en mans del jutge”. Tanmateix, diu Ferré, “hem decidit prendre mesures, amb les formes i terminis legals, però mesures”.

D’altra banda, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil (Seprona) ha denunciat una altra gossera del terme municipal, situada al camí del Mas de l’Espasa. Segons la denúncia, la gossera no consta inscrita al registre de nuclis zoològics de Catalunya, no disposa de llibres de registre, ni té tampoc llicència ambiental per exercir l’activitat. Aquest recinte ja havia estat denunciat anteriorment i ha estat objecte de controvèrsia per les queixes veïnals i animalistes.