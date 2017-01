EIX DIARI i els Mercats de Vilanova lliuren divendres els premis del joc JO COMPRO AL MERCAT!

EIX DIARI i els Mercats Municipals de Vilanova i la Geltrú lliuren aquest divendres els premis de la segona edició del joc JO COMPRO AL MERCAT!. El proper dia 13 de gener, a les 19 hores, el Mercat del Centre acollirà l'acte de nomenament del nou Rei del Mercat 2017, Josep Maria Teixell Aguilà, i l'entrega dels diferents premis d'aquesta segona edició del joc interactiu. L'acte comptarà amb l'assistència del regidor de Promoció Econòmica i Mercats de Vilanova i la Geltrú, David Montes, que participarà en l'entrega dels tres primers premis: un atractiu primer premi de 600 euros en compres als mercats municipals de Vilanova i la Geltrú, un segon premi de 400 euros i un tercer premi de 200 euros.

El joc interactiu d'EIX DIARI és una original proposta per posar a prova els coneixements i habilitats d'uns concursants que opten a grans premis, com són les compres gratuïtes a les parades dels mercats i àpats en una trentena de restaurants. En col.laboració amb el Mercat del Centre i el Mercat de Mar i el suport de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, JO COMPRO AL MERCAT! ha comptat amb la col.laboració de les parades dels mercats municipals, així com d'una Comissió d'Experts coneixedora de diferents àmbits temàtics que han participat en la redacció de les preguntes i que s'han encarregat també de resoldre qüestions i dubtes que s'han anat generant durant el joc a partir de les preguntes proposades.