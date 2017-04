Mariona Rios farà l’estampa de Sant Fèlix d’enguany

Mariona Rios és l’artista escollida pels Administradors de la Festa Major 2017 per fer l’estampa de Sant Fèlix, que es repartirà junt amb el programa de la Festa. Rios (Vilafranca, 1991), va cursar batxillerat artístic a l'IES Milà i Fontanals i la carrera de Belles Arts. A l'últim curs, va anar-se'n d'Erasmus a Portugal, on decidí adoptar l'aquarel·la com a tècnica preferida. Ha residit a Sudamèrica i a Irlanda, on ha anat experimentat en diverses tècniques artístiques. Des del mes d’octubre passat, resideix a Granada, on actualment cursa un màster en arts i educació i on també va aprendre la tècnica de la serigrafia que li serveix per continuar amb l'estampació. Actualment, combina els estudis amb la realització dels encàrrecs d’estampació sobretot de dessuadores, samarretes i bosses amb els seus particulars estampats del cor-mandala.



Mariona Rios va estar molt vinculada amb la Festa Major ballant els Pastorets i els Panderos a la Festa Major dels Petits, i als 20 anys, va ingressar al Ball de Pastorets on va ballar durant 4 anys.

El 2010 guanya el primer premi de concurs de cartells de Festes de Sant Raimon i, des de llavors, ha fet encàrrecs de cartells d'àmbit penedesenc i de disseny gràfic (Acadèmia Tastavins, Sidralfest, Rumbampert, l'Espinguet...).

Des del 2010, formant part del grup Dos Rombos, escriu i interpreta relats eròtics que encara representa (fins i tot en castellà a Granada).

Els anys 2011, 2012 i 2014 va participar en el Firart de la Festa Major.

Des del 2015 és membre de la comissió de Carnaval de Vilafranca.

També va ser membre de l'Agrupament Escolta de la Vila.