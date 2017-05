Vilanova i la Geltrú acomiada Pere Tàpies entre poemes i cançons vora el mar

Vilanova ha dit aquest dijous al vespre l'últim adéu a Joan Collell, conegut com a Pere Tàpies, amb un acte marcat per l'emotivitat. Més de 400 persones han omplert els jardins de l'Espai Far, on s'han aplegat nombrosos familiars i amics, i una àmplia representació de la societat vilanovina. Junts han lloat el polifacètic artista, que va morir el passat 22 d'abril als 70 anys. Un petit entarimat amb una gran foto de Pere Tàpies amb la seva característica gorra i mirada entremaliada ha encapçalat l'entranyable recital de música i poemes, que ha tancat Marina Rosell interpretant 'El darrer adéu'. Després d'aquest acte de comiat, l'Ajuntament de Vilanova prepara un gran homenatge per a finals de mes, quan li entregarà la Medalla de la Ciutat a títol pòstum.

Després de celebrar el funeral de Joan Collell en la més estricta intimitat, la família de l'artista ha organitzat aquest dijous al vespre un acte de comiat i homenatge, marcat per la senzillesa, la música i la poesia. Diversos amics han intervingut per interpretar fragments dels textos de Pêre Tàpies i algunes de les seves cançons més conegudes, com 'El Camí', 'Passeig del Carme' i 'El darrer adéu'. Aquest últim, interpretat gairebé a cappella per Marina Rossell, que ha recordat una darrera visita que va fer a Tàpies durant els darrers dies que va ser a l'hospital.

L'esdeveniment ha reunit més de 400 persones, fent petits els jardins de l'Espai Far, malgrat inicialment la família preveia un acte adreçat a la gent més propera. Minuts abans de començar, la regidora de Cultura, Teresa Llorens, assegurava a l'ACN que Pere Tàpies és "una icona" per a Vilanova. "Era una persona polifacètica, que sempre transmetia bondat i proximitat", ha recordat, situant-lo com un "referent" en molts àmbits.

Entre el públic que ha omplert l'acte, s'hi ha pogut veure una àmplia representació dels amics més propers, com Mari Pau Huguet i els companys del 'Suplement' de Catalunya Ràdio, encapçalats pel director de l'emissora, Saül Gordillo. També hi han assistit representants de la majoria de grups polítics municipals, així com diputats parlamentaris i el cap de files del PSC, Miquel Iceta, ja que Pere Tàpies havia estat especialment involucrat a la formació socialista.

Medalla de la Ciutat

El mateix dia de la mort de Tàpies, l'Ajuntament de Vilanova va anunciar que li concedirà la Medalla de la Ciutat, tal com havia consensuat recentment la Junta de Govern Local, que dilluns elevarà la decisió al Ple municipal. Malgrat la previsió era concedir-li en persona, les circumstàncies han fet que el lliurament s'acabi fent a títol pòstum.

"Volem reconèixer Pere Tàpies com a músic, gastrònom, poeta i com a Defensor de la Ciutadania", ha explicat Teresa Llorens, que ha destacat que Joan Collell era una persona molt present al carrer "sempre amb la seva bicicleta". L'acte d'entrega de la Medalla està previst pel dissabte 27 de maig, si bé fonts municipals han apuntat que queda pendent concretar-ne el lloc. Les dues possibilitats en què es treballa són el Teatre Principal i l'Auditori Eduard Toldrà.

Una vida marcada per múltiples facetes

Joan Collell va adoptar el sobrenom de Pere Tàpias amb el seu primer disc. El seu debut al món de la música va ser el 1968, quan va publicar les cançons 'La Tia Maria' i 'El Progressista'. Més endavant va triomfar amb els àlbums 'Si fa sol...', '400 pendons' –on va esclatar el hit, 'La moto'-, 'Passeig del Carme' i 'Xàndals i barretines'. En total, va publicar 7 discos i 85 cançons, si bé es va convertir en un personatge reconegut arreu gràcies a moltes altres facetes, més enllà de la de cantautor.

Així, Tàpies també va ser molt popular com a comunicador, amb el programa de TVE 'Què vol veure?' i el mític espai de Catalunya Ràdio 'Tàpies variades', entre altres. De fet, l'artista mantenia un estret vincle amb Catalunya Ràdio, on formava part de l'equip d"'El Suplement' durant els caps de setmana. Precisament, aquest programa li va dedicar un espectacle especial al Teatre Principal de Vilanova el maig de l'any passat, quan Pere Tàpies va celebrar els 70 anys.

Una altra de les passions de Tàpies era la cuina, fet que el va portar a publicar diversos llibres sobre gastronomia i a impulsar la Festa del Xató de Vilanova, sent l'inventor de la cerimònia d'aixatonament de la bóta i la investidura dels xatonaires d'honor. Al mateix temps, entre el 2001 i el 2012, també va ser el Defensor de la Ciutadania.