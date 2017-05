Èxit en la participació i satisfacció en les més de quaranta activitats durant la Fira Conte Va! Va de contes

L’Associació pel Foment de la Literatura Infantil Judit Sendra Garcia, va tornar a omplir la plaça de les Neus i els seus voltants, de tot un món dedicat a la literatura infantil, amb una programació de gairebé 40 activitats durant tota la jornada.

La cita, que se celebra anualment el segon dissabte de maig des de 2013, ha comptat amb la participació de més d’una dotzena de contistes i una quinzena d’il·lustradors i il·lustradores, que des de les deu del matí, van aportar la seva màgia artística al món de la literatura infantil.

La marató de contes, només aturada pel lliurement de premis, va acostar a la canalla als més tradicionals i moderns personatges de conte, en mons tan allunyats i tan propers com tots aquells que la imaginació permet. A més, la canalla va poder gaudir de diferents tallers, tant de creació de titelles, com de papiroflèxia, maquillatge i altres manualitats.

El grup d’artistes que realitzaven diferents il·lustracions en directe, van dibuixar diversos personatges de conte, que després seran part d’una exposició permanent a la sala de pediatria de l’Hospital San Camil de Sant Pere de Ribes.

L’espai biblioteques, així com l’espai dedicat a autors, autores i el món editorial, van estar també durant tot el dia oberts a un públic entregat, que entre rialla i rialla, feia gala de sentir-se protagonista de diverses i màgiques històries.

Per un altre costat, per la tarda, els actes es van ampliar a diferents espais. Al Castell de la Geltrú, es va poder gaudir de l’espectacle “Els contes perduts”, on el públic va poder esdevenir co-protagonista de diferents relats. “Saltironets”, l’obra de Susana Peix, en col·laboració amb el grup Ballet Jove EternDansa, es va representar, omplint la sala, al Teatre Principal. I finalment, en el Círcol Catòlic i a l’espai biblioteques, també es van poder veure dos espectacles més dedicats a infants a partir dels tres anys i dels divuit mesos respectivament.

Una jornada familiar, amb una bona dosi de literatura, amb color, des de la tradicional enlairada de globus inicial, fins al darrer dels espectacles musical, d’animació infantil, “Soni com soni”, que va tancar la festa gairebé a quarts de nou del vespre.

Animació, participació i èxit en una jornada especial, que enguany, a més, ha presentat una exposició amb obres de 67 il·lustradors i il·lustradores, que es podrà veure al Centre d’Art Contemporani La Sala fins el proper 2 de juliol. “Una de les exposició d’il·lustració més gran del país que ha aconseguit reunir el millor del món de la literatura infantil en una gran sala”, comenta Susana Peix, membre també de l’organització.

La Fira, que està reconeguda des de 2016, oficialment com a Fira del llibre infantil, cada any atrau més editorials i representants de la literatura infantil que assisteixen amb els seus catàlegs i les darreres novetats, per a presentar.-les davant d’un públic que hi participa expectant i implicant-se en les diferents propostes que s’hi realitzen.

La propera cita, el 12 de maig de 2018.