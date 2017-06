La colla gran dels Bastons de Ribes celebren mig segle d'història amb una ballada popular el dia 25

La Colla Gran del Ball de bastons de Ribes celebra 50 anys aquest mes de juny. Entre Sant Pere i Sant Pau hauran ballat 100 festes majors. Per celebrar-ho, han organitzat una ballada popular que tindrà lloc el dia 25 de juny, a les 18 h, a la plaça Marcer. Hi han estat convidades totes les persones de Ribes que en algun moment han ballat el ball de bastons. Ja hi ha confirmada la participació de centenars d’antics balladors i balladores. També els acompanyaran altres colles, entre les quals n’hi haurà de Vilanova i de Sitges.



En primer lloc faran una cercavila i, a continuació, a la plaça Marcer, una exhibició i una ballada conjunta de tots els participants. Al vespre hi haurà un sopar de germanor.



D’altra banda, el dia 21 de juny a les 19 h, la Colla Gran inaugurarà una exposició a la biblioteca Manuel de Pedrolo amb fotografies i records materials dels seus 50 anys d’existència com a colla. La inauguració de l’exposició serà precedida de la presentació oficial del programa de Festa Major a càrrec dels representants de l’Ajuntament. Aquest any, la Colla Gran n’ha elaborat les pàgines interiors. L'exposició es podrà visitar en horari d'estiu de la biblioteca: dilluns, dimarts i dimecres de 15.30 a 20.30 h; dijous, de 10 a 14 h i de 15.130 a 20.30 h, i divendres de 9 a 14 h.

La Colla Gran va néixer en 1967 amb el nom de petits bastoners ribetans i des d’aleshores ha participat sense interrupció en totes les festes majors del municipi, que se celebren per Sant Pau (25 de gener) i Sant Pere (29 de juny). Actualment és la colla veterana i incorpora balladors de colles més antigues i més noves. És l’única colla del municipi que manté el costum de ballar a les masies, cosa que fa la vigília de cada festa major a la tarda. L’any 2003 va recuperar les músiques antigues del ball de bastons, que s’havien perdut després de la guerra. Ha editat un llibre i dos DVD amb vídeos antics. Ha participat en programes de televisió com Nydia i en l’enregistrament del volum dedicat al ball de bastons de la Fonoteca de Música Tradicional. Ha fet sortides arreu de Catalunya. La Colla Gran, constituïda com a associació, habitualment balla acompanyada dels grallers Entre Vinyes de Castelldefels.



El Ball de Bastons a Sant Pere de Ribes està documentat des de 1876. Des d’aleshores ha sortit en totes les festes majors.