Un concert d'homenatge a Pere Tàpias tanca el 37è FIMPT de Vilanova i la Geltrú

Un concert d'homenatge al cantautor Pere Tàpias ha posat el punt final a la 37a edició del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional (FIMPT) de Vilanova i la Geltrú. Onze dels artistes que conformen el disc que ha editat Enderrock amb versions del cantautor vilanoví han pujat a l'escenari per recordar el polifacètic cantant i comunicador. Joan Isaac i Francesc Burrull han encetat l'homenatge amb una versió del 'Passeig del Carme' que és l'himne del FIMPT. També han passat per l'escenari artistes com Quim Vila, The Gruixuts o Gemma Humet. Les actuacions en directe s'han anat alternant amb imatges de Pere Tàpias en diferents entrevistes i aparicions televisives. L'organització del Festival Internacional de Música Popular i Tradicional calcula que enguany han gaudit de les actuacions del certamen unes 7.500 persones.

A través d'un comunicat, el director del certamen, Jordi Paulí, ha destacat que "el fet de poder mantenir un format més acústic a la plaça de la Vila i poder anar a la plaça del Port amb un format més gros, ha funcionat". A més, Paulí s'ha mostrat satisfet perquè "la part musical ha estat molt bé, amb un cartell molt compensat, artistes catalans i artistes de fora, molt variat". L'únic inconvenient l'ha trobat en la forta calor, que, segons l'organització, ha restat públic a les actuacions de la tarda.

El FIMPT presentava enguany tres canvis importants, per una banda l'augment de pressupost, per l'altre, el canvi de dates al mes de juny, i en tercer lloc el trasllat de la seu central dels concerts a la plaça del Port, a la façana marítima, mantenint a la vegada l'escenari de la plaça de la Vila, al centre de la ciutat.

La regidoria de Cultura, Teresa Llorens, ha fet una valoració molt positiva de com s'ha desenvolupat el festival. "Aquest és el punt de sortida del nou FIMPT per tornar a ser el festival de referència que tots desitjàvem a nivell nacional i internacional", ha celebrat. "Hem vist 12 actuacions i la qualitat artística, la quantitat de públic, tot ha acompanyat", ha afirmat.