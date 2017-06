El campus CinemadaMare suspèn la seva estada a Vilafranca del Penedès

El campus cinematogràfic italià CinemadaMare ha suspès l'estada que tenia previst fer a Vilafranca del Penedès a mitjans de juliol. En un comunicat, l'Ajuntament ha anunciat que l'organització al•lega "motius logístics d'última hora" que li impedeixen traslladar-se al municipi, on s'havien de desplaçar un centenar de joves per gravar el seus primers curtmetratges. CinemadaMare és un campus cinematogràfic de deu setmanes de durada que es desenvolupa de forma itinerant per Itàlia durant l'estiu des de fa 15 anys. Aquest era el primer cop que l'organització havia programat una estada fora del territori italià, i havia escollit Vilafranca del Penedès com a plató.

CinemadaMare compta amb 90 alumnes estrangers i 10 catalans, d'edats compreses entre els 20 i 35 anys. A partir d'aquest dilluns, i durant les 10 setmanes que dura el curs, en grups de 10 persones han de produir setmanalment un curtmetratge que participa al concurs Weekly Competition. Un cop descartada la visita a Vilafranca, ara el campus es centrarà en recórrer diverses ciutats italianes.