Trau s’incorpora al cartell del Sons Solers 2017

A només tres setmanes de la seva celebració i com ja va fer en la passada edició, el Sons Solers ha volgut premiar a tots aquells qui ja han adquirit les seves entrades amb una sorpresa de darrera hora, la incorporació de Trau a un cartell de luxe format per Sopa de Cabra, Mazoni, Judit Neddermann i Maria Arnal i Marcel Bagés.

Guanyadors del Sona9 del 2014, la banda de Sant Boi de Llobregat navega dins de la influència del pop, el rock i la psicodèlia dels seixanta i setanta, sense perdre de vista la perspectiva actual i amb referents com The Beatles, The Who, Dr. Dog, Wilco, Pau Riba, Sisa... Un proposta musical sixtie, també en la seva estètica, que desperta el surrealisme popular i costumista a través d'un imaginari poètic divertit i irònic.

Tot i aquesta incorporació de darrera hora, les últimes entrades que queden a la venda es mantindran a un preu de 25€. Com fins ara, els tiquets es poden adquirir al web www.sonssolers.cat. En el cas que no s’exhaureixin, les entrades restants es podran comprar el mateix dia a taquilla a un preu de 35€. Entrada gratuïta per a menors de 12 anys.

Slow festival

Des dels seus inicis, el Sons Solers ha estat sempre un festival diferent a la resta. Rodejat pel bosc de Solers i celebrat als jardins Mònaco i a l’Amfiteatre de la finca, el festival aposta per la qualitat per davant de la quantitat. Una nit sense cues, ni massificacions, ni actuacions solapades...

La seva programació artística basada en la música de qualitat feta a Catalunya, unida al format i espais del festival, permet que els assistents connectin i interactuïn amb totes les bandes en un entorn natural incomparable.

La seva àmplia i variada oferta complementària és un altre tret diferencial del festival, ja que als espectaculars jardins de la Finca s’hi podrà tornar a gaudir d’una zona chill out, espai gastronòmic amb una oferta culinària de primer nivell a l’abast de tothom i una zona de cocteleria. A més, el festival tornarà a comptar amb aparcament gratuït i, com en les tres edicions anteriors, la moneda oficial serà el Sonso, que tindrà un valor de 2,5€ i es bescanviarà a l’interior del recinte.