El carnaval d’estiu de Les Roquetes es queda sense Rua Summer

La Rua Summer, el carnaval d’estiu de Les Roquetes, va néixer per iniciativa d’un col·lectiu de joves que defensaven la necessitat d’impulsar més activitats per la joventut a Les Roquetes i, al mateix temps, dotar-se d’un element cultural distintiu i assenyalat. La primera edició va ser un triomf. Participants, públic, i organitzadors van celebrar l’èxit d’un nou acte festiu que naixia per a consolidar-se, l’any 2010.

Set anys després, i a les portes de la vuitena edició, el carnaval d’estiu es queda sense Rua Summer. L’entitat Roquefestes, promotora i ànima de l’activitat, es retira “no per motius personals”, comenta el seu president, Xavi Escardó, sinó més aviat per sentir-se "apartats".

“Una festa per a joves i feta per joves, era l’esperit”, afegeix Escardó, “i en els últims anys, semblava que els joves féssim nosa”. De fet, sempre han existit diferències entre les dues primeres entitats, que plegades i amb el suport de l’Ajuntament, van tirar endavant la festa. L’Associació de Festes de Les Roquetes i Roquefestes, a les que es va afegir la UCER, Unió de Comerciants i Empresaris de Les Roquetes, que hi ha tingut un paper moderador en els darrers anys.

‘Rua Summer’ és una marca registrada. L’entitat Roquefestes ha avisat l’Ajuntament i les entitats, que ara es mantenen com a organitzadores, que no poden fer ús del nom i que per tant, el cartell penjat a les xarxes socials fa vint-i-quatre hores, cal que sigui enretirat. L’objectiu no és altre que exigir que es respecti l’origen de la festa i al mateix temps reivindicar-ne la propietat intel·lectual que està garantida jurídicament.

Escardó, se sent decebut, mentre el regidor de Cultura, Adrià Solà, considera “que l’Ajuntament ara farà el que calgui perquè no es noti que Roquefestes no hi participa”, segons declaracions per EIX DIARI, del passat dilluns 26 de juny.

Roquefestes, aquest 27 de juny, va facilitar a aquest mitjà, tant el document que certifica la propietat intel·lectual de la Rua Summer, com l’esborrany del que havia de ser el cartell que l’entitat havia encarregat per enguany. Un cartell que es va quedar a les portes de ser imprès, per les discrepàncies i que no obstant, ara, surt a la llum, sense legitimitat i sense Roquefestes com a organitzadora.

A poc menys de deu dies per la seva celebració, doncs, el Carnaval d’estiu de Les Roquetes, la Rua Summer, es troba en una incertesa en relació al seu esperit, tot i que sembla que se celebrarà segons el previst, ja que l’Ajuntament posarà més recursos per a cobrir la retirada de Roquefestes, que ha causat baixes de participants, finançament, proveïdors i probablement simpatitzants.

“El més trist és que estàs vuit anys oferint el teu temps, la teva empremta, el teu esforç, consolidant un dels actes més rellevants de Les Roquetes i al final sembla que ningú ho valora. Si finalment això acaba com sembla, judicialment, i guanyem, si hi hagués beneficis, tot, tot anirà sempre per les festes de Les Roquetes, per això va néixer la nostra entitat”, sentencia Escardó, que confia que abans les coses es solucionin de la millor manera.