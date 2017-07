Manel se suma al cartell del Tingladu 2017

La desena edició del Tingladu, que se celebrarà del 20 al 23 de juliol al Parc de Baix-a-Mar de Vilanova, comptarà amb un concert de Manel. L'organització ha revelat aquest dimecres al matí la seva incorporació, que arrodoneix un cartell encapçalat per Mala Rodríguez i Talco. Manel actuaran el divendres 21 a la nit, en una jornada on també hi ha programades les actuacions de Joana Serrat, Adrià Puntí i la formació local La Brigada. Can Pistraus, entitat impulsora del festival, ha definit el cartell d'aquesta edició com "el més important de la història del Tingladu". Una de les novetats d'enguany és l'impuls dels espectacles, que guanyen presència amb apostes com The Pinker Tones, Leo Bassi, i Guillem Albà i la marabunta.