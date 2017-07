El foc i els castells donen el tret de sortida a la festa major de Vilanova (VÍDEO)

El foc i els castells han donat el tret de sortida a la festa major de Vilanova. El 25 aniversari del Correfoc i de la Moixiganga, l'exhibició del Falcons i del grup de Dansa de Vilanova i una pletòrica diada castellera han marcat l'inici de la festa en un cap de setmana d'intensa activitat a la ciutat.

El foc va ser el protagonista divendres a la nit amb el 25è aniversari del Correfoc, un dels actes més esperats per als amants dels diables i les colles de foc. El Ball de Diables de Vilanova va complir amb les previsions i la va fer ben grossa per commemorar l'efemèride de la mà dels balls de diables de Tarragona, l'Arboç i Vilafranca, i el Ca Cerber Bretolàs de Sant Andreu.

Dissabte va ser el torn del desafiament de llaguts catalans entre Vilanova, Calafell i Torredembarra, i entre regidors/es i pabordes/sses.

I a la tarda, la Diada castellera de Festa Major, amb els Bordegassos de Vilanova, els Castellers de Vilafranca, i la Colla Jove dels Xiquets de Tarragona va oferir un espectacle memorable que podeu llegir aquí.

El cap de setmana també ha ofert la cercavila i exhibició del 25è aniversari de la Moixiganga de La Geltrú, acompanyats per la colla convidada Contradanza de Cetina (a l'Aragó) i dels Falcons de Vilafranca.

D'altra banda, un any més, la gimcana de Festa Major ha estat un èxit de participació. Les dues modalitats de participació, familiar i d'aventura, han omplert els carrers de grans i petits. A peu, en bicicleta, amb patins o en patinet, cada colla s'ha esforçat al màxim per superar les proves que s'han repartit per places i carrers de tota la ciutat. La gimcana és una activitat que ja s'ha consolidat com a tradicional per donar inici al primer cap de setmana de Festa Major.