Laura Farré Rozada presenta el seu primer treball discogràfic, ‘The French Reverie’

Laura Farré Rozada, viu un dels moments més intensos de la seva carrera, amb una gran projecció internacional, en la que combina les seves actuacions com a solista amb diversitat de formacions i per a diferents compositors europeus contemporanis, amb el darrer Màster a la Royal College of Music de Londres i la seva participació en el Waterloo Region Contemporari Music Sessions al Canadà, una trobada per a la que ha estat seleccionada entre diferents candidatures, per a formar part del privilegiat grup de compositors i intèrprets de música contemporània, que disposaran d’una setmana per a realitzar i presentar noves creacions.

A més, Farré, acaba d’enregistrar aquests dies, les diferents peces que formen part del seu primer treball discogràfic, ‘The French Riverie’, dedicat als principals compositors del segle XX i XXI de la música francesa majoritàriament. Un projecte que ha esta possible, gràcies a una campanya de micro-mecenatge, que ha superat totes les expectatives i podrà realitzar-se comptant amb una gira internacional, que durà a la jove pianista a realitzar recitals en els diferents països dels compositors escollits per a les peces del nou disc. França, Bulgària, Finlàndia i els Estats Units seran l’escenari on, després de Catalunya, es presentarà el nou treball a partir del desembre i durant el 2018. “Molt contenta, emocionada i agraïda per totes les persones que han fet les seves aportacions per aquest projecte i que rebran les seves compensacions”, comenta Farré, sorpresa i satisfeta, amb les gairebé 200 mecenes i la quantitat de més de 5.400 euros reunits, que permetran dur a terme el projecte complert, amb el termini encara obert, a la plataforma Verkami, per a noves aportacions en els propers cinc dies.

Durant l’entrevista per EIX DIARI, Laura Farré ens ha regalat dues de les peces del seu nou treball; entre elles, un fragment de les Sonates per a piano del francès Henri Dutilleux (1916-2013) composades després de la Segona Guerra Mundial, i que transmeten el neguit, la destrucció d’un país, i el camí cap a l’inevitable renaixença de la postguerra. Una peça, que és una representació de la música contemporània de la meitat del segle XX, “un clàssic contemporani”, explica Farré, que abraçada al piano de cua amb el que empren els seus viatges musicals, és tot un exemple d’elegància i nervi. Un nervi apassionat i una elegància juvenil exquisida.

Després d’una doble formació, en piano i matemàtiques, Laura Farré uneix música i ciència en un gran entusiasme per a la recerca, “ara mateix treballo en desenvolupar un nou mètode d’aprenentatge pels músics de contemporani, on l’harmonia es trenca i cal experimentar altres mètodes per a memoritzar”. Així, entre intervals i fórmules matemàtiques, la maduresa artística de Laura Farré, va més enllà de la sonoritat de les seves interpretacions, i es fa camí en un llarg recorregut, que acaba de començar, ja des d’avui, amb un gran èxits entre les mans.