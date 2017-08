Els Minyons de Terrassa obriran plaça per Sant Fèlix

Els Minyons de Terrassa obriran plaça per la Diada de Sant Fèlix, segons el sorteig que s'ha fet aquest divendres a Vilafranca del Penedès. Després dels minyons serà el torn de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a la qual seguirà la Colla Joves i finalment els Castellers de Vilafranca. Al sorteig d'aquest migdia el que es triava era el cap de colla que decidia en quin lloc volia que actués el seu grup. La resta de l'ordre quedava automàticament designada per aquesta tria inicial segons les posicions alternes a la plaça. En aquest cas, l'escollit al sorteig ha estat el cap de la Colla Vella, que ha triat actuar en segona posició.

Els administradors de la Festa Major de Vilafranca continuen treballant per eliminar els intervals morts entre castell i castell. Una de les novetats principals seran l'avançament de l'inici de la diada, que es fixa per a un quart d'una del migdia, en lloc de començar a dos quarts, com era habitual.

L'altra novetat serà la possibilitat que les colles puguin començar a aixecar pilars a partir de la quarta ronda –sempre que siguin superiors al pilar de cinc– si la colla ja ha completat els seus tres castells en les primeres tres rondes. D'aquesta manera no caldrà esperar a que totes les colles acabin els seus tres castells per avançar en la ronda de pilars.

D'altra banda, els administradors de la Festa Major mantindran les mesures introduïdes l'any passat per agilitzar el desenvolupament de la jornada, de manera que les rondes d'actuació es tornaran a regir per una distribució a la plaça que garantirà que mai actuïn dues colles contigües.

Amb aquest sistema es permet que la colla que ha de preparar el castell compti amb més espai físic del que tindria si actués immediatament després de la colla del seu costat. Els administradors també mantindran la figura del Cap de Plaça, instaurada l'any passat, i que continuarà ostentant el gestor cultural Jordi Bertran.

La diada castellera del dia 29, prèvia a Sant Fèlix, amb els Castellers de Vilafranca i Xicots de Vilafranca, també es regirà per aquest funcionament.