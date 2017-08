El setembre començarà a Sant Sadurní amb un cap de setmana solidari i ple d’aniversaris fil·loxeraires

L’Associació Festa de la Fil·loxera començarà el mes de setembre amb força. Divendres 1 de setembre s’iniciarà el que ja es coneix com a cap de setmana de la ‘Fil·loxera solidària’ i que comptarà, també, amb la celebració del 25è aniversari de la Festa de la Fil·loxera infantil i el 15è aniversari de la Fil·loxera dels Avis.

Com ja és tradició, l’Associació Festa de la Fil·loxera donarà el tret de sortida a les Fires i Festes de Sant Sadurní d’Anoia amb la Festa Final dels Tallers de la Fil·loxera, que tindrà lloc el divendres 1 de setembre a les sis de la tarda a la plaça de l’Ajuntament. A més, com tot aniversari, l’Associació plasmarà aquesta efemèride amb una fotografia a la plaça de l’Ajuntament. La participació és oberta a tots els nens que hi assisteixen amb alguna de les samarretes grogues de la Festa.

Però els actes no s’aturen aquí. L’endemà al matí (11 h), també a la plaça de l’Ajuntament, els més petits del poble podran jugar amb els inflables i participar als tallers que s’organitzaran.

Els actes de la ‘Fil·loxera solidària’ continuaran a la nit del mateix dissabte amb un renovat Sopar de la Gàrgola, amb uns preus més populars (10 € pels adults i 5 € pels infants). El ‘Pa amb tomàquet de la Gàrgola’ es farà a l’Era d’en Guineu ja que la plaça de l’Església estarà ocupada pels actes del 25è aniversari de la Festa de la Fil·loxera infantil. A més, des de la organització s’ha escollit aquest emplaçament ja que és un lloc emblemàtic en el que va ser la lluita contra la plaga de la fil·loxera i és on, any rere any, finalitza l’Escampada de Fil·loxeretes del 7 de setembre.

Viu la Festa com els grans

Un dels plats forts d’aquest 2017 serà, sens dubte, la celebració del quart de segle de la Festa infantil. Més enllà de la Festa que s’organitza cada 8 de setembre al migdia, l’Associació ha volgut donar la possibilitat que els més petits puguin viure una Festa com la dels grans: amb la baixada des de Cal Ritu i la representació -triomf final inclòs- a la plaça de l’Església. Serà el dissabte 2 de setembre a les vuit del vespre.

Des de dues hores abans, tots els elements estaran plantats a la plaça de l’Ajuntament i, la representació a la plaça de l’Església serà una adaptació que comptarà amb la col·laboració del grup teatral Un Pam i Dos Dits.

15 anys apropant la Festa als més grans

Com cada any, i ja en van quinze, el diumenge previ a la Festa estarà marcat per la Fil·loxera dels Avis, que se celebra a les sis de la tarda. Aquesta és una versió reduïda de la Festa que es fa a la Casa dels Avis i a la Residència de Dia de l’antic Hospital, amb l’objectiu que les persones més grans de la vila també puguin gaudir de la Festa. L’Associació té previst celebrar aquest aniversari amb una petita sorpresa durant l’acte.