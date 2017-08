Sant Sadurní d’Anoia tornarà a viure la lluita contra plaga de la fil·loxera

Un any més, i ja en van 36, Sant Sadurní d’Anoia (Alt Penedès) tornarà a combatre la plaga de la fil·loxera. Els propers dijous 7 i divendres 8 de setembre, la Capital del Cava es tenyirà de color groc per celebrar la Festa de la Fil·loxera, una edició marcada pel fet que aquest estiu ha estat declarada Festa Popular d’Interès Cultural i amb la voluntat que, finalment, la Festa sigui declarada Festa Tradicional d’Interès Nacional per part de la Generalitat de Catalunya.

La Festa de la Fil·loxera té com a protagonistes el foc i la música i recorda com a final del segle XIX els sadurninencs van superar la plaga de la fil·loxera que va arrasar les vinyes del municipi. Una part important del finançament de la Festa prové del marxandatge de l’entitat que, any rere any, compta amb importants novetats.

Els actes previs

La Festa de la Fil·loxera va més enllà del 7 i 8 de setembre. Un dels plats forts d’aquest 2017 serà, sens dubte, la celebració del quart de segle de la Festa infantil. Més enllà de la Festa que s’organitza cada 8 de setembre al migdia, l’Associació ha volgut donar la possibilitat que els més petits puguin viure una Festa com la dels grans: amb la baixada des de Cal Ritu i la representació -triomf final inclòs- a la plaça de l’Església. Serà el dissabte 2 de setembre a les vuit del vespre.

Des de dues hores abans, tots els elements estaran plantats a la plaça de l’Ajuntament i, la representació a la plaça de l’Església serà una adaptació que comptarà amb la col·laboració del grup teatral Un Pam i Dos Dits, tal i com succeeix el 8 de setembre a la plaça de l’Església.

Durant el cap de setmana previ tindrà lloc la ‘Fil·loxera solidària’,amb el suport de “La Caixa”, i que comptarà amb activitats dirigides als més petits de la casa el divendres 1 a la tarda -amb la foto del 25è aniversari- i el dissabte 2. El mateix dissabte a la nit tindrà lloc el renovat Sopar de la Gàrgola i, diumenge 4 a la tarda, la 15a edició de la Fil·loxera dels Avis.

La Festa 2.0

L’Associació Festa de la Fil·loxera també aposta per promocionar l’activitat que realitza durant tot l’any. En aquesta línia, des de l’Associació s’impulsa el hastag #festadelafiloxera per tal que s’usi a les xarxes socials, especialment a Instagram on les fotografies penjades es podran veure a través de la nova pàgina web. A twitter, la Festa informa de totes les novetats a través de l’usuari @festafiloxera.

La Festa de la Fil·loxera compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, la Diputació de Barcelona, Cargo-Trans Montserrat, Finques Pardas, Deixalles i Transports A. Plazas, caves Recaredo i Coral Transports, a més de la col·laboració de prop d’un centenar d’establiments.

La Festa en xifres

L’Associació Festa de la Fil·loxera augment, any rere any, el número d’associats que formen part de l’entitat, xifra que actualment està aprop d’arribar als 1.300. Mostra d’aquesta massa associativa són els 223 nens que participen a la Festa infantil del dia 8 al migdia o les 254 persones que fan possible la Festa de la Fil·loxera que té lloc cada 8 de setembre a la Plaça de l’Església.

A més, durant un dels moments més àlgids de la Festa, el Triomf Final, s’utilitzen 150 ampolles de cava per ruixar a tot el públic assistent a la plaça de l’Església de Sant Sadurní d’Anoia.

Horaris de la Festa

Dimecres 7 de setembre (23h): Escampada de fil·loxeretes

Dijous 8 de setembre (12h): Festa de la Fil·loxera infantil

Dijous 8 de setembre (22h): 36a Festa de la Fil·loxera