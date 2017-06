L'extrema calor obliga a David Izquierdo a quedar-se a només 63 km del Repte

L'extrrema calor obliga a David Izquierdo a quedar-se a només 63 km del Repte. Repte 515 km Non Stop

David Izquierdo, l'esportista ultraman que dissabte es va proposar realitzar 515 quilòmetres sense descans no va poder acabar la prova.

L'extrema calor del cap de setmana, juntament amb l'esforç acumulat després de 29 hores sense descans van obligar a suspendre el Repte 515 Non Stop Units per la ELA, quan faltaven només 63 quilòmetres per acabar.

David Izquierdo havia finalitzat les proves de natació i de ciclisme, i ja havia començat a realitzar la prova de running, que consistia en dues maratons seguides. En aquell moment, l'organització va considerar que les altes temperatures estaven posant en risc la salut de l'atleta i va decidir traslladar-lo a l'Hospital de Sant Antoni on, després de diverses proves, els metges van desaconsellar que continues corrent.

L'organització es mostra molt satisfeta per l'esforç realitzat per l'esportista i considera que el repte està més que assolit. Segons un comunicat, el més important ja s'ha aconseguit: donar visibilitat a les famílies i organitzacions que treballen dia a dia per fer visible la malaltia, i aconseguir que es destinin recursos econòmics a la investigació de l'ELA.