L'esportista David Izquierdo Bel, especialista en proves ultraman, afrontarà a Vilanova el Repte 515 km Non Stop

L'esportista David Izquierdo Bel, especialista en proves ultraman, es prepara des de fa dies per afrontar a Vilanova i la Geltrú el Repte 515 km Non Stop Units per la Ela. Serà el proper 17 de juny i l'objectiu és completar la distància d'una ultraman sense descans: 10 quilòmetres nedant, 421 en bicicleta i 84 corrents. En total, 515 quilòmetres que vol realitzar en un temps de 35/38 hores que iniciarà el dia 17 a les 7 del matí i preveu finalitzar a les 3 de la tarda del dia 18 de juny.

Sota el lema "L'acció més petita, és la intenció més gran", David Izquierdo Bel i la Fundació Miquel Valls impulsen aquesta iniciativa per donar a conèixer l'extrema necessitat de tots els afectats de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA). David Izquierdo Bel s'enfrontarà a un repte personal sense predecentes, igual que els 4.000 afectats d'aquesta malaltia neurodegenerativa i de pronòstic mortal. David en solitari farà visible la necessitat de recerca per trobar tractament. El recaptació d'aquest repte anirà destinada íntegrament a Fundació Miquel Valls, que ajuda els afectats a tots els nivells assistencials a Catalunya.

La Fundació Miquel Valls és una entitat sense ànim de lucre que té per objectiu millorar la qualitat de vida de les persones afectades d’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) i oferir suport a les seves famílies, així com la lluita contra la malaltia promovent la investigació de la mateixa. És l’única entitat amb aquesta finalitat social a tota Catalunya. L’ELA és una malaltia neurodegenerativa molt greu que actualment sense cura.