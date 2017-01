Comunicat d’ERC El Vendrell sobre la situació política

1. Avui al matí, l’alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, (PSC) ha cessat la regidora Eva Mata (ERC), encarregada de Medi Ambient, Sostenibilitat i Serveis Ambientals a partir d’una decisió unilateral i sense donar opcions de diàleg i entesa amb ERC per resoldre les diferències.



2. El cessament ha coincidit amb una reunió que vam tenir ahir per concretar el futur del contracte subscrit amb “Fomento de Construcciones y Contratas” per les concessions del servei de neteja viària i el de recollida d’escombraries, que estava caducat des del març del 2016.



Mata havia presentat a l’alcalde dos projectes per substituir el contracte amb FCC: un per remunicipalitzar el servei de neteja viària, i l'altre de recollida d’escombraries, que pretenia canviar de sistema. Tot amb l'objectiu de tendir cap a una major sensibilitat mediambiental, estalviar recursos a l’ajuntament i millorar el servei.



ERC vam entrar al govern per canviar les coses, creiem que una manera de fer diferent, a més de possible, és necessària per construir un nou Vendrell. No ens sorprèn que els que volen que res no canviï, se sentin incòmodes treballant al costat dels qui fem el canvi real. Quan han vist que anàvem de debò, ens han apartat. Ens devem als ciutadans, que no entendrien que no fiscalitzéssim la tasca de l’equip de govern.



No ens fan fora perquè haguem fet res malament, sinó perquè saben que no deixaríem que es fes res malament.



3. L'altre regidor d'Esquerra, Josep Marrasé, encarregat de Serveis Públics, ha decidit continuar com a regidor a govern i donar-se de baixa de militant del partit. Esquerra Republicana, per la seva part, li ha exigit que lliuri tant l’acta de regidor com la de conseller comarcal per respecte a la ciutadania que ens va fer confiança, als companys i companyes militants d’Esquerra i pels acords ètics a què es va comprometre al moment d’encapçalar la candidatura d’ERC al passat 2015.