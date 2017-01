Recolzem el treball d'Eva Mata al govern local

Des de la Xarxa Vendrellenca que representa a les associacions de Veïns Carretera de Valls Nord, San Ramon de Comarruga, Torreblanca, Millorem El Francas, El Tancat III, i el Col·lectiu d’Aturats del Baix Penedès volem expressar públicament la nostra opinió sobre el cessament de la regidora d’Esquerra Republicana Eva Mata Sendra de les tasques de govern en els següents termes.

La nostra organització considera que la tasca d’Eva Mata Sendra en el govern local de Vendrell fins ara ha estat exemplar, ha sigut l’única regidora que des de el començament ha estat al costat de les associacions de veïns i els ha escoltat en les seves demandes de millora, els ha assessorat i ha treballat de forma incansable en benefici dels ciutadans.

Pel que fa a la seva tasca a les regidories, volen destacar entre els seus projectes, el desenvolupament de l'Espai Natural de les Madrigueres, un projecte que demostra el seu compromís ferm, amb la preservació del territori per nosaltres i les generacions futures, nosaltres compartim plenament la proposta de recuperació de la neteja viaria per la seva millora i abaratiment d’aquest servei, o el seu compromís decidit, per la implantació de la recollida de brossa Porta a Porta que hagués servit per millorar els resultats a mig i llarg termini fent que el rebut de la recollida d’escombreries no se encareixi quan en 2020 no es compleixi l'objectiu marcat per la Unió Europea; i volem deixar clar el nostre total recolzament al vot d’abstenció i les explicacions posteriors al Ple de desembre de la regidora en nom de l’Executiva del seu partit sobre la privatització de la gestió d’aigües de Vendrell.

Es per això que no entenem i no estem d’acord amb la decisió presa i anunciada per els representants de PSC i PDCAT que suposem esta recolzada per les assembles locals d’aquest dos partits donada la transcendència de la decisió, ni tampoc les explicacions dels seus caps de llista, on es parla de la falta de lleialtat de la regidora al govern.

Pel que fa aquesta qüestió de lleialtat, la nostra organització vol dir que vist el que ahir es va dir, l’únic que ara per ara ha estat deslleial és el senyor Pep Marrasé que ha donat l’esquena als seus votants i ha sortit del partit que representa per seguir a l’Ajuntament, en aquest sentit esperem que el nostre Batlle pregui nota i es faci fora del govern, per la nostra part volem recordar al govern local de Vendrell i les assemblees de PSC i PDCAT, que el primer a qui ha de ser lleial un càrrec electe en tasques de govern o a l’oposició, és als ciutadans i Eva Mata Sendra en aquest sentit, ho ha estat sempre i així ho ha demostrat en la seva tasca al govern local, i a les organitzacions que la Xarxa Vendrellenca representa.