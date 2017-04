Pierre Lemaitre va arribar com autor popular al nostre país amb la traducció de Ens veurem allà dalt que va guanyar el Premi Goncourt, però abans ja era un autor consagrat en novel·la negra. Amb Irene va començar un trilogia que després s’ampliaria a un quart lliurament de les investigacions del l’inspector Camille Verhoeven un peculiar inspector de policia que s’enfronta junt amb el seu equip – format per tres policies més Maleval, Louis i Armand - a casos realment complicats on es mostra moltes vegades la cara més brutal de la condició humana, ratllant en molts casos la bogeria.

Pierre Lemaitre va néixer a París escriptor i guionista ha treballat impartint classes de literatura a col·lectius específics. És autor de novel·les negres que han estat molt premiades i també molt populars. Ha estat guardonat en diverses ocasions per aquestes novel·les, com el Le Point o el Livre de Poche. Ha estat traduït a diversos idiomes i la seva obra Cadres Noirs va ser adaptada al cine en 2012. És un escriptor i guionista francès, conegut per les seves novel·les de gènere negre i criminal. Abans de dedicar-se a la literatura de ficció i a la creació de guions per a cinema i televisió, va passar molts anys exercint la psicologia i l'ensenyament per a adults, especialment de literatura nord-americana i francesa, anàlisi literària i cultura general. Amb Irene va obtenir el premi Cognac a la millor primera novel·la de l'any 2006.

Posteriorment, ha escrit altres tres novel·les: Vestit de núvia que va merèixer diversos premis i que ha suposat el seu major èxit fins al moment, Cadres noirs i Alex, segon lliurament d'una prevista tetralogia sobre el comissari Camille Verhoeven.

Les seves obres han estat traduïdes a tretze idiomes i tres d'elles estan en procés d'adaptació al cinema. En 2014 ha rebut el premi Goncourt per la seva novel·la Ens veiem allà a dalt.

El comandant Camille Verhoeven, és un home afectat per una minusvàlida, té una alçada d’encara no un metre i cinquanta centímetres fruit de les condicions en que es va desenvolupar el fetus d’una mare que fumava de manera compulsiva. Malgrat la seva minusvàlida ha afrontat la seva vida amb decisió, va estudiar dret es va llicenciar i va optar per seguir la carrera de policia i ha esdevingut el cap d’un dels grups d’investigació criminal que s’ocupa de diversos casos.

Implicat sempre amb la feina en aquest cas la seva implicació serà molt més gran ja que la seva vida privada es veu involucrada en la investigació de tal manera que acaba essent protagonista i d’un protagonisme que acaba tràgicament.

El comandant Camille Verhoeven viu un dels moments plàcids de la seva vida ,està casat amb Irène una dona que va venir a omplir la felicitat del policia ,viuen plàcidament i estant esperant el seu primer fill.

Però ja se sap que la vida pot donar girs inesperats i ràpids això passa quan es produeix un assassinat inusualment salvatge. Des que la notícia es fa pública, la premsa concretament un periodista Philip Buisson va seguint tots els moviments de la policia i dóna informacions molt reservades.

Es posa en marxa tot l’aparell d’investigació i després de la commoció per la brutalitat de l’assassinat el Comandat descobreix que l’assassinat que ha d’investigar és la rèplica exacte d’un altre assassinat explicat en la novel·la La Dalia Negra de James Ellroy, un del mítics escriptors americans de novel·la negra. Es comet un altra assaïnat , aquest cop múltiple i el comandant Verhoeven descobreix d’un reflexió i també d’algun punt de casualitat que l'assassí ja ha matat abans i de diversos indrets de França i també té sospita d’un crim comés a Glasgow per la semblances que té amb altres episodis de novel·les negres . I cada un dels crims és la posada en escena d’algun capítol d’un llibre com si fos tot plegat homenatge a una novel·la negra clàssica, La premsa i els periodistes s'apressen a assenyalar al l’assassí amb el sobrenom: del “Novel·lista”. Mentre Verhoeven rep una oferta del periodista Buisson que li proposa treballar amb ell a canvi d’informació privilegiada, el comandant s’hi nega i a partir d’aquets moment s’obre una guerra entre policia i la premsa on sembla que el periodista va sempre un pas per davant. donant informació reservada cosa que fa pensar a la policia que algú de l’equip passa informació privilegiada. Al comandant se li obre un altre font, el problemes interns i la batalla contra l’assassí. Aquestes filtracions li produeixen problemes amb els companys i també amb la jutgessa que porta el cas que amenaça amb retirar-lo de la investigació.

Amb una aposta personal el comandant insereix un anunci en una revista especialitzada de novel·la negra i rep la resposta de l’assassí que sembla vulgui entaular una relació epistolar desafiant amb el policia.

Mentre van seguint les investigacions amb l’ajuda del professor Ballanger, professor universitari expert en novel·la negra i també del llibreter Jêrome Lasage de qui inicialment sospita i fa detenir però acabar veient que no té res a veure amb els assassinats malgrat amagui alguns aspectes de la seva vida.

La investigació es va fent a contra rellotge per evitar altres però dissortadament l’assassí segueix fent la seva “feina” i posa contra els cordes de manera professional i personal a Verhoeven, amb un final inesperat i realment sorprenent que marcarà al policia per sempre més.

L’originalitat de llibre rau en part perquè les escenes dels crim són manllevades d’altres llibres de novel·la negra , posa altres autors al servei de la novel·la i la original trama que ha escrit.

Novel·la carregada de tensió,suspens,investigació, deducció,misteri.

Interessant i molt ben escrita.

Irène

Pierre Lemaitre

Alfaguara Negra

Editorial Alfaguara

Madrid 2015